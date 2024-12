Tri osobe pronađene su mrtve u obiteljskoj kući u mjestu Raštević.

Policija je oko 9 sati zaprimila dojavu da je u kući više osoba koje ne odgovaraju na pozive nakon čega su na mjesto događaja upućene sve žurne službe. Tamo su zatekli tri tijela na kojima nije bilo vidljivih tragova nasilja. Očevidom je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo.

"Sumještani su tužni i shrvani nakon tragedije koja je u srijedu ujutro zadesila kraj. Selo u kojem se tragedija dogodila malo je i mirno selo u kojem živi 400-tinjak stanovnika i uglavnom se svi poznaju.

Susjedi su nam rekli da je obitelj u kući u kojoj su u Raštoviću preminuli živjeli privremeno i da su ju nedavno kupili, a da zapravo žive u Benkovcu", rekla je novinarka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"U današnje dane tako neštp, na takav način da izgubiš život to je, suludo, baš tragedija velika", potresen je Vinko.

"To se može dogodit svugdje. Žalosno", tužan je Jurica.

"Navodno čujem da su oni tu kuću kupili prije 20-ak dana. Ako nije to istina... Žalosno je da ljudi budu bez struje, to je po meni najveće zlo. Vjerojatno od bijede i neimaštine, to je razlog po meni", smatra Darko.

"Od tri tijela koja su pronađena, dva su ženska i jedno muško. U pitanju su majka, sin i njegova djevojka. Županijsko državno odvjetništvo koje je rukovodilo očevidom završenim u popodnevnim satima naložilo je i obdukciju tijela koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti vezane uz tragediju", rekla je Papić.

Dodala je i da je, prema neslužbenim iinformacijama, uzrok smrti trovanje plinom koji se oslobađa iz agregata koji su koristili za napajanje strujom.

