Veća transparentnost, međunarodna suradnja i nadzor posrednika u postupcima prekograničnih posvajanja nužni su za zaštitu djece, ali i posvojitelja od trgovaca djecom, slažu se hrvatski eurozastupnici koji će o toj temi raspravljati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u ožujku.

Hrvatski eurozastupnik Ladislav Ilčić (ECR) inicirao je raspravu "prekogranična posvajanja - potreba za većom transparentnošću i boljom međunarodnom suradnjom" u Europskom parlamentu. Rasprava se trebala održati ovoga tjedna na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, ali je odgođena za ožujak zbog sigurnosnog incidenta u Europskom parlamentu.

Desetak kurdskih aktivista upalo je u srijedu u dvoranu Europskog parlamenta na 24. godišnjicu uhićenja kurdskoga vođe Abdullaha Öcalana, što je rezultiralo trosatnim prekidom rasprave i evakuacijom europarlamentaraca.

Hrvatski eurozastupnici su se uoči rasprave, koja je je trebala biti održana u srijedu poslijepodne, složili kako postupak posvajanja djece iz drugih zemalja nije zadovoljavajuće zakonski reguliran.

Pitanje prekograničnih posvajanja aktualiziralo se uhićenjem i podizanjem optužnice protiv osmero Hrvata. U Zambiji čekaju suđenje, a prijeti im kazna do 20 godina zatvora. Optuženi su za trgovinu četvero djece iz Demokratske Republike Kongo, zemlje koja nije potpisnica Haške konvencije o zaštiti djece. Hrvatske institucije dale su državljanstvo djeci, no zambijske vlasti kažu da su kongoanski papiri o posvajanju krivotvoreni.

No hrvatski slučaj nije trebala biti tema rasprave, rekao je Ilčić Hini.

"To je samo jedan od povoda za ovu raspravu koji sigurno pokazuje da uz plemeniti dio cijele priče, a to je posvajanje djece kojoj je potrebna roditeljska skrb, postoji onaj mračni dio, a to je činjenica da preko milijun djece godišnje prema UNICEF-u biva uključeno u svijet dječje prostitucije, pornografije i prodaje organa", rekao je Ilčić.

Ilčić je rekao da se jako pazilo da se "ne ide u ideološke vode o tome tko bi trebao posvajati djecu", već će tema rasprave biti usko vezana uz zaštitu djece, kao i posvojitelja od trgovaca djecom. Dodao je da se ne smije stigmatizirati roditelje koji su legalno posvojili te treba biti suosjećajan s roditeljima kojima su djeca oteta na bilo koji način pa dana na posvojenje.

Zastupnik iz redova konzervativaca (ECR) rekao je da bez ovakve rasprave nema uvjeta za stvaranje legislative u budućnosti koja bi trebala pokrivati "bolju međunarodnu suradnju, bolji nadzor nad svim posrednicima i agencijama pri posvajanju te privremenu ili trajnu zabranu posvajanja iz zemalja koje nisu potpisale Hašku konvenciju ili imaju ozbiljne probleme s trgovinom djece".

Karlo Ressler, HDZ-ov eurozastupnik iz kluba pučana (EPP), rekao je u srijedu Hini da su potrebni "jači europski standardi i veća transparentnost" pri prekograničnom posvajanju.

"Treba napraviti jasnu razliku između posvajanja djece kojima je pomoć potrebna i s druge strane, oduzimanja djece od njihovih roditelja. Ali nemamo pravo i ne možemo imati pravo nastojati biti kupci djece i uključivati neku financijsku komponentu u posvojenje, iskorištavati institucionalne slabosti jer je to nešto što je potpuno neprihvatljivo", dodao je Ressler.

Socijaldemokratski eurozastupnik Predrag Fred Matić rekao je Hini da "postoje mnoge zakonske rupe i previše praznog prostora koji onda dovodi do visokorizičnih situacija kako za djecu, tako i za potencijalne posvojitelje" i dodao da fokus treba biti primarno na zaštiti djece i poštovanju svih međunarodnih standarda u postupku posvojenja.