Tvrtku danas možete otvoriti brzo, za svega 10 kuna, ali njezino zatvaranje stoji desetke tisuća kuna i može potrajati gotovo dvije godine. Od nove godine je čak i dodatno poskupjelo. Udruga poslodavaca traži hitnu intervenciju nadležnih ministarstava.

Računovotkinji Božici mnogi mali poduzetnici dolaze kako bi krenuli sa zatvaranjem svoje tvrtke, ali kad čuju koliki su troškovi odustanu.



"Ništa ne naprave i zbiršu u Njemačku ili Irsku ili negdje. To vam košta otprilike oko 20 do 30 tisuća kuna možda čak i više.Postupak likvidacije traje od osam do dvadesetak mjeseci", objašnjava Božica Ištvanić, računovotkinja.



Od ove godine poduzetnici moraju plaćati i oko dvije tisuće kuna doprinosa na mjesec dok se tvrtka zatvara, a često je zatvaraju baš zato što novca nemaju.



Poznati poduzetnik Branko Roglić dosad je zatvarao nekoliko svojih tvrtki.

"Imate dva problema, jedan je ne možete se riješit tvrtke koja vam više ne treba,a drugo je da vas to puno košta", objašnjava Branko Roglić.



Danko Sučević bavi se restrukturianjem, stečajevima i likvidacijom tvrtki pa iz prve ruke zna gdje zapinje.

"Najčešće je stvar u trgovačkim sudovima, oni štopaju, ali i zakonski propisi su takvi da je nemoguće likvidaciju obaviti brzo i efikasno.ako vi imate tvrtku koja nikome nije dužna koja je vaša gdje ste vi direktor i stiopostotni vlasnik i želite ju zatvoriti nema nikakvog razloga da to ne napravite odmah", rekao je Danko Sučević, stručnjak za krizni menadžment.

Udruga poslodavaca obratila se nadležnim ministarstvima.



"Mi držimo da je moguće prepoloviti i vremenski i financijski cijeli taj postupak", rekao je Bernard Jakelić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Iz nadležnih ministarstava pravosuđa i gospodarstva danas bez odgovora hoće li udovoljiti poslodavcima.

