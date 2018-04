Svjetski je dan Parkinsonove bolesti - neurološkog poremećaja koji sve više pogađa i mlade ljude.

Iako je ova bolest neizliječiva, u Hrvatskoj se primjenjuju najmoderniji lijekovi i metode koje bitno smanjuju daljnju progresiju bolesti.

Marija Petravić Paponja je obiteljska liječnica iz Zagreba koja je prije 8 godina sama prepoznala da boluje od Parkinsonove bolesti. "Kad sam vidjela da švrljam, da ne mogu pisati, da se umaram, teško hodam, kočilo me je, tresla mi se ruka do besvijesti i nisam mogla opće ništa s njom, onda sam morala ipak samoj sebi priznati da je to ta bolest", kaže.

U Hrvatskoj je registrirano 14,5 tisuća oboljelih, a vjeruje se da ih je i do 20.000.

"Imamo sve češće i češće mlađe ljude, tako da 1 od 10 novooboljelih ima manje od 50g. Znamo viđati ljude sa 20 i 30 godina", ističe doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić predsjednica Udruge "Parkinson i mi".

Parkinsonova bolest je neizliječiva, no pomoću lijekova, bolest može biti manje progresivna. Mariji lijekovi nisu pomogli, pa je prije godinu dana operirana, napravljena joj je dubinska stimulacija mozga.

"To znači da mi se ruke toliko ne tresu, da mogu još uvijek raditi i da me pametno služi", priča Petravić Paponja.

Dubinska stimulacija mozga u Hrvatskoj se izvodi u Klinčkoj bolnici Dubrava. "Radi se o tome da taj zahvat uvodi elektrodu u duboke mozgovne jezgre i na taj način se postiže određen rezultat, a to znači daleko bolje stanje i kvalitetu pacijenta", pojašnjava prof.dr.sc. Darko Chudy, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju, KB Dubrava.

Dodaje kako operiraju i u susjednim zemljama. U Hrvatskoj troškove ovog revolucionarnog zahvata pokriva HZZO. "Odlučeno je da se godišnje ugrađuje oko 60 neurostimulatora za naše bolesnike. Troškovi neurostimulatora koji je oko 130 000 kn pokriva HZZO", kaže Chudy.

Pacijenti se bune kako HZZO ne pokriva troškove fizikalne terapije koja im je gotovo svakodnevno potrebna. Iz HZZO-a poručuju kako to nije točno. "Ono što pacijenti sami plaćaju, to je što oni žele sami platiti, pa odlaze na fizikalnu terapiju van onoga što im je dozvoljeno, tj. onog što im je preko uputnice dano", pojašnjava Lucian Vukelić iz HZZO-a.

Diljem Hrvatske obilježen je Dan Parkinsonove bolesti.

"Čovjek kad dobije dijagnozu ima 2 načina: ili se povući u sebe i kukat nad samim sobom ili svim svojim umnim i fizičkim sposobnostima nastavit živjet što je moguće normalnije. Ja sam izabrao ovaj drugi put", kaže Riječanin Željko Glavan.

Koji je pun rekreacije, plesa i pjesme. Jer, kako kažu oboljeli, život nije siv čak ni s Parkinsonom.

