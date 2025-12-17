Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Jačanje obrane

Hrvatska nabavlja vojne kamione s još dvije europske države: Kupit će ih više od 400

Piše A. Ž. , 17. prosinca 2025. @ 14:25 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Hrvatska je pristupila zajedničkoj nabavi vojnih kamiona TATRA s Češkom i Slovačkom.
Najčitanije
  1. Potpisan petogodišnji ugovor
    Što će na sve reći Trump?

    Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
  2. Ilustracija
    SRETNI DOBITNIK

    Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
  3. Obnova Podsusedskog mosta
    Obnova

    Zatvara se jedan od ključnih ulaza u Zagreb: Gužve bi mogle trajati mjesecima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Indijska zrakoplovna kompanija nakon 13 godina pronašla svoj zrakoplov
BIZARAN PROPUST
Nevjerojatna situacija: Više od deset godina nakon nestanka pronađen izgubljeni zrakoplov
Hrvatska pristupila zajedničkoj nabavi vojnih kamiona TATRA s Češkom i Slovačkom
Jačanje obrane
Hrvatska nabavlja vojne kamione s još dvije europske države: Kupit će ih više od 400
Vlada osnovala povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran
otvoreno pitanje
Vlada osnovala povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran od Crne Gore
Užas u Essenu: Policija intervenirala zbog poruke na ulici, otkrili ubojstvo
Jezivo priznanje
Prolaznik pronašao papirić sa SOS porukom i nazvao policiju: Otkriven užasan zločin
Putin: Rusija će diplomatski ili vojno postići svoje ratne ciljeve
POTIČETE HISTERIJU
Putin: "Rusija će postići svoje ratne ciljeve, postoje dva načina"
Trgovac nekretninama ispričao kako je moguće da jedan stan ima dva vlasnika
SAMO U HRVATSKOJ
Nevjerojatan slučaj! Isti stan može se prodati dvaput - legalno
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Podsusedski most u Zagrebu u proljeće ide u opsežnu obnovu
Obnova
Zatvara se jedan od ključnih ulaza u Zagreb: Gužve bi mogle trajati mjesecima
Njemački stručnjak: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu, nego na granicu s NATO-om!"
360.000 VOJNIKA
"Putin šalje stotine tisuća vojnika, ali ne u Ukrajinu, već na granicu NATO-a": Njemački stručnjak poslao dramatično upozorenje
Drama na otoku: Građani protiv uklanjanja HOS-ova grba, stigla interventna
šaranje, pa brisanje
Drama na otoku: Građani protiv uklanjanja HOS-ova grba, stigla interventna
Lampicama ispisao ZDS
neobične dekoracije
Ovo nije fotomontaža, ovako su zbilja okitili kuću u Slavonskom Brodu
Dobitnik iz Splita osvojio 669 tisuća eura u igri Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Dobitnik iz Splita osvojio 669 tisuća eura u igri Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
Lijeva oporba ne odustaje od referenduma o zakonu o prostornom uređenju
Hrvatsku čeka referendum?
Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
show
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Kako izgleda supruga Woodyja Harrlesona?
ljubav koja traje desetljećima
Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
zabava
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
tech
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
sport
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Neil Warnock se naklonio Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno..."
Radi čudo
Guardiola mu se divi, a on se naklonio - Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno"
tv
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
MasterChef: Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
PLATINASTA KARTICA
Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
putovanja
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
lifestyle
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
Kako da breskvice ne popucaju?
Odličan trik
Ako dodate ovaj sastojak u tijesto breskvice vam neće popucati
sve
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene