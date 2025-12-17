Hrvatska nabavlja vojne kamione s još dvije europske države: Kupit će ih više od 400

Ministarstvo obrane potpisalo je Dodatak Okvirnom sporazumu o nabavi teških terenskih vojnih kamiona TATRA u Pragu u srijedu, čime se Hrvatska pridružila zajedničkoj nabavi s ministarstvima obrane Češke i Slovačke.

Potpisivanjem Dodatka Hrvatskoj omogućeno je naručivanje do 420 terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6 × 6 i 8 × 8 u razdoblju do 2030. u skladu s potrebama Oružanih snaga RH.

Prva narudžba već je podnesena, a 98 kamiona bit će isporučeno Oružanim snagama 2026. godine, od čega 78 vozila s pogonom 6 × 6 i 20 vozila s pogonom 8 × 8, u vrijednosti od 49.796.452,48 eura.

Nabava vojnih kamiona TATRA T-815-7 financira se sredstvima Europske unije putem financijskog instrumenta SAFE.

U ime Ministarstva obrane dokument je potpisao ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke te tvrtke Tatra Defence Systems priopćeno je iz MORH-a.

"Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote", istaknuli su iz resornog Ministarstva.

Okvirni sporazum, dodaju, otvoren je za javne naručitelje vojnih proizvoda država članica Europske unije i NATO-a, a realizira se putem individualnih narudžbi.