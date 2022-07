Članovi Udruge Socijaldemokrati u subotu su osnovali novu, lijevo orijentiranu političku stranku, a za predsjednika su izabrali Davorka Vidovića koji je istaknuo da će socijaldemokratske vrijednosti pretočiti u političku borbu.

U vodstvu nove stranke su bivši visokopozicionirani članovi SDP-a koji su u listopadu prošle godine isključeni iz stranke ili su svojevoljno otišli sa Iblerovog trga zbog razilaženja sa aktualnim predsjedništvom stranke.

Novoosnovana stranka odmah će postati najbrojnijom oporbenom strankom u Hrvatskom saboru, gdje imaju 18 zastupnika, od kojih je njih 14 na popisu članova Socijaldemokrata, a ostali su nezavisni.

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović napomenuo je da iza osnivanja nove političke stranke ne stoji samo disolucija SDP-a.

''Svi mi koji smo danas ovdje smo vrlo rano osvijestili potrebu da Hrvatska dobije jednu autentičnu, modernu, lijevu političku stranku koja će zastupati stare socijaldemokratske vrijednosti i pretočiti ih u političku borbu'', rekao je Vidović.

Među parlamentarnim političkim strankama, konkurenciju Socijaldemokratima na lijevom dijelu političkog spektra čine SDP i Možemo, ali Socijaldemokrati su poručili da ih tako ne doživljavaju.

''Mi SDP ne doživljavamo kao konkurenciju. Mi osjećamo da je ispražnjen prostor na ljevici. I u Sloveniji ste imali Socijaldemokratsku partiju koja 20 godina nije imala nikakve veze sa socijaldemokracijom'', ustvrdio je Vidović.

Socijaldemokrati žele biti stranka koja će znati artikulirati političke ideje na suvisao način, izbjegavajući 'estradizaciju' politike te mobilizirati ljude koji će svima osigurati bolje socio-ekonomske prilike, istaknuo je Vidović

Ustvrdio je i da "predstavljanje ulaska u Schengen, eurozonu, kupovine aviona i izgradnje Pelješkog mosta vrhunaravnim ciljevima, govori o nedostatku istinske vizije''.

Program stranke Socijalmokrata će se, kaže Vidović, fokusirati na brigu o zdravstvu, obrazovanju, stanovanju i mirovinama, na reformu pravosuđa i izbornog sustava te na zaštitu ljudskih prava i socijalne pravednosti.

Zastupnici Socijaldemokrata izabrani da budu opozicija HDZ-u, tako će i ostati, kazao je Vidović. No, to ne znači da će pod svaku cijenu rušiti one inicijative za koje smatraju da idu u korist građana.

''Primjera radi, jučer je u Saboru četiri ili pet zakonskih prijedloga dobilo jednoglasnu podršku'', dodao je.

Stranačka tijela Socijaldemokrata čine Središnji odbor, u kojem sjedi 51 član, predsjednica je Aleksandra Biškupec Šević, a za glavnog tajnika izabran je Nikša Vukas, koji je istu funkciju obnašao i u SDP-u.

Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić bit će međunarodni tajnik, a potpredsjednik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

Predsjedništvo stranke ima 11 članova, pretežno su to saborski zastupnici Kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru.