Hrvatska je već u božićnom ugođaju. Na trgovačke police Božić je već stigao. Nije ni sredina studenog, a ukrasi, kuglice, blještavilo već su počeli itekako prazniti novčanike.

Zagreb već ima i najčarobniji božićni izlog u gradu – onaj cvjetnog atelijera akademskog slikara i cvjećara Saše Šekoranje. Izlog u Dežmanovu prolazu inspiriran je filmovima iz 50-ih i Audrey Hepburn u filmu ''Doručak kod Tiffanyja''.

Pravo malo umjetničko djelo Saša je mjesecima pomno osmišljavao, a toliko je uvjerljiv da su mnogi njegov cvjetni atelijer zamijenili sa slastičarnicom.

Nema toga što božićna čarolija ne može prodati, a trgovačke police već sad su pune Božića. ''Meni za Božić nikad nije prerano. Ja uživam u tome'', kaže Marija iz Zagreba.

Ema pak kaže kako teško obuzdava trošenje kad je njezino dijete u pitanju.

"Ne mogu odoljeti, sve mi je super, sve blješti", kaže ona.

Zagrebačka bajka: Najčarobnija "slastičarnica" kakvu bi poželio i Pariz

Ipak, neki kažu da im prerani božićni duh ''ubija'' Božić, a i čari Božića ubiju nešto – novčanik, i to toliko da Hrvati za blagdane sve više troše.

Od 2015. godine do sada smo se penjali s 11 i pol milijardi na 12, pa na 13 i pol, a prošle godine srušili smo rekord s potrošenih 14,8 milijardi kuna. ''Znamo da su, recimo, prosječni mjeseci negdje između 8 i 9 milijardi kuna potrošnje, a vidimo da ta blagdanska raste do 14 milijardi. To su zaista jako velike brojke'', kaže Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu iz Hrvatske gospodarske komore.

Potrošačka euforija počinje sve ranije. To je za sobom povukao popularni američki crni petak, odnosno posljednji petak u studenom, a malo tko uspije povući ručnu.

Zašto su nekima blagdani stresni?

Za ukupnu se ekonomiju blagdani itekako isplate, a potrošnja raste u cijeloj Uniji. U rujnu je maloprodaja u Hrvatskoj porasla za 3,3 posto na godišnjoj razini. Najveći rast bilježe Rumunjska sa 7 posto i Mađarska s 5,8 posto. A blagdanska čarolija tek počinje.

Blagdani prazne naše novčanike, a pitanje je puni li nas to ugodnim emocijama. To je za Dnevnik Nove TV pojasnila psihologinja Ella Selak Bagarić koja kaže da nema ništa loše u šetnji okićenim gradom, no pretjerivanje ni u čemu ne donosi nešto dobro. ''Kada se natječemo s drugima ili sami sa sobom koliko ćemo potrošiti, kako ćemo okititi bor i kući i kada radimo ono što nas doista ne čini sretnima, već nas iscrpljuje. Zato većina ljudi blagdane smatra stresnima'', kaže Selak Bagarić.

''Divno je neko razveseliti poklonom, ali danas, kada imamo sve manje vremena, ono bi trebalo biti najvažniji poklon koji ćemo dati našoj obitelji i onima koji su nam važni. Čini mi se da dokle god smo zasljepljeni blještavilom izloga i kupovinom, jako često zaboravimo na ono što nas doista čini sretnima'', zaključila je psihologinja.

