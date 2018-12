Posljednji dani u Hrvatskoj su posebno hladni. Hladnoća i temperaturni minusi u noći na subotu zabilježili su jednu neuobičajenu pojavu.

U Hrvatskoj su i noćas temperature pale ispod nule. I dok je noćas i rano jutros, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu izmjereno -5, sjeverni dio Europe bilježi temperature daleko iznad nule.

Hladna fronta iz Sibira prošla je pored skandinavskih zemalja i prodrla sve do Hrvatske i na Balkan. Tako da su Švedska, Norveška i Finska nešto prije 23 sata u noći na subotu zabilježile temperature između 5 i 9 stupnjeva, a zemlje Balkana ohladile su se i do -10 °C.

Temperature u Europi u noći na subotu (Screenshot: Meteociel.fr)

Meteorolozi najavljuju već od sutra toplije vrijeme s najnižom jutarnjom temperaturom na kopnu od -5 do 0 °C, a na Jadranu od 4 do 9 °C te najvišom dnevnom temperaturom na kopnu od 4 do 9 °C, a na Jadranu čak do 15 °C.

Temperature bi mogle i dalje rasti, tijekom sljedećeg tjedna. Tako bi u Zagrebu u utorak i srijedu, uz sunčano vrijeme, moglo biti izmjereno i do 12 °C. Na Jadranu bi temperature mogle biti nekoliko stupnjeva više.

Uzmu li se u obzir najniže izmjerene temperature ovih dana u Zagrebu s temperaturama koje se očekuju u utorak i srijedu, radi se o izuzetno velikom zatopljenju od dvadesetak stupnjeva.