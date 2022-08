Splitski i viški HGSS-ovci uspješno su spasili dvoje mladih kajakaša koji su se otisnuli na more i nisu se mogli vratiti zbog velikih valova.

Potraga na Visu uspješno je završila, objavila je viška ispostava HGSS-a u ponedjeljak.

Akcija spašavanja na Visu (Foto: HGSS)

"Dvoje mladih, u jutarnjim satima krenuli s iznajmljenim kajakom prema istočnoj strani komiške uvale, no tijekom poslijepodneva nisu se mogli vratiti natrag zbog velikih valova. Vlasnik kajaka uputio se po njih gumenjakom, no zbog nemirnog mora, kajakaši nisu htjeli skočiti u more i prijeći na gumenjak, te su se odlučili vratiti kopnenim putem preko guste makije i škrapa", stoji na stranicama splitske ispostave HGSS-a.

Akcija spašavanja na Visu (Foto: HGSS)

Na poziv vlasnika kajaka, po avanturiste je krenula HGSS Ispostava Vis s tri člana Stanice Split, te četiri člana Ispostave, s dva broda i dva vozila. Troje članova još je bilo u pripravnosti. Akcija je završila u sumrak, bez ozlijeđenih osoba.

HGSS-ovci su uputili upozorenje svima je da je nužno pratiti vremensku prognozu prije izlaska na more. Otok Vis je sam po sebi specifičan jer je pučinski otok, okružen otvorenim morem što može biti vrlo opasno po život u ovakvim slučajevima.