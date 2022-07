Na večernjem druženju Aleksandra Vučića i španjolskog premijera Pedra Sancheza vladalo je posebno raspoloženje. Društvene mreže zapalilo je posebno iznenađenje koje je Vučić priredio svom gostu. Trenuci su to kojih se ne bi posramile ni španjolske sapunice.

"Un ano de amor", odnosno godina ljubavi dočekala je španjolskog premijera Pedra Sancheza u Beogradu. Na romantične taktove Sanchez nije ostao ravnodušan. Prije večere dvojica dužnosnika stala su i uživala u privatnom nastupu.

Topli doček u režiji Aleksandra Vučića za internet je bio prevruć. Strani satirični portal u gesti domaćina prepoznao je zavođenje i neuzvraćenu ljubav. I onda je dvojicu političara zapljusnuo val šala, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marija Horvat.

"Ja sam već naučio da meni viču svuda Vučiću pederu, pa i moja djeca su naučila, i mali Vukan, ali ne znam gdje baš Sancheza nađoše za to, to mi nije jasno", kaže Aleksandar Vučić.

Vučiću su posebno zasmetali komentari u hrvatskim medijima.

"To govori o jadu i čemeru njihove politike, to je naravno naređeno iz vrha vlasti, ako im je to sva argumentacija, neka pogledaju kome sam ja dao sve cvijeće i Jeleni Tomašević i Kolindi. To je džentlmenski", dodaje Vučić.

A nakon glazbene uvertire dvojici državnika večera sigurno nikad nije bolje sjela.

