U Banskim dvorima nastavljaju ispunjavati obećanja dana hrvatskim braniteljima u novom zakonu. U idućih godinu i pol Hrvatska će dobiti četiri nova veteranska centra.

U planu je gradnja i petog centra. Ministar branitelja Tomo Medved koji se na udaru našao zbog sve većeg broja zahtjeva za priznavanjem braniteljskog statusa - novac je namaknuo iz europskih fondova.

Novi veteranski centri trebali bi biti moderno uređeni i prilagođeni potrebama branitelja. Centar za veterane u Daruvaru tek je jedan od četiri koliko se treba izgraditi.

Osim u tom dijelu Slavonije - zamišljeni su i u Šibeniku, Sinju i Petrinji. "Dolazi do povratka investicija, tamo gdje se stvarala domovina. Očekujem da bi projektna i natječajna dokumentacija, da bi to bio proces od godinu dana, to znam iz iskustva", kazao je Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje.

Gotovo 330 milijuna kuna povučeno je iz europskih fondova. Neki privremeno, a neki trajno: prvi korisnici u rehabilitacijske bi ustanove mogli useliti za godinu i pol dana.

"Stvorit ćemo pretpostavku da u jednom momentu u našim centrima može boraviti oko 500 branitelja", poručuje ministar branitelja Tomo Medved.

Liječnici, psiholozi, sociolozi, fizioterapeuti - svi oni vodit će brigu o njima. Uz fizikalne i psihološke terapije, bit će tu i drugi sadržaji. Sinj u svemu vidi i gospodarsku priliku.

"Na području Cetinskog kraja imate jako puno braniteljskih zadruga, OPG-ova i razmišljali smo na način da jedan sajamski prostor napravimo ispred veteranskog centra gdje će oni moći plasirati svoje proizvode", otkriva Kristina Križanac, gradonačelnica Sinja.

600 novih branitelja

U planu je i Osijek. Osim s braniteljima narušenog zdravlja, ministar Medved suočen s brojkama koje rastu i 24 godine nakon rata! Sve je više onih koji žele dokazati status ratnog vojnog invalida.

"Oko 600 osoba je dobilo status hrvatskog branitelja, ali moram naglasiti da od njih 600 - dio ih je i do sada imao status, ali određeni broj mjeseci nije bio ažuriran", pojasnio je ministar Medved.

Zahtjevi će i dalje pristizati, pita li se najvećeg među ministrovim kritičarima u SDP-u.

"Nije htio šator pred ministarstvom pa je krenuo k'o radio Šabac u ispunjenje želja i pozdrava. Sindikalni povjerenik koji izvršava sve želje koje ti tzv. branitelji iskazuju. Brojci nema kraja, kraj će doći kada svi, ajmo reći po popisu stanovništva postanu branitelji", kazao je bivši ministar branitelja Predrag Matić.

Medved tvrdi sve je financijski održivo i uzvraća: "Javili su se oni i ranije, ali im je donešen zakon i nisu imali mogućnost ostvariti svoje temeljno pravo. Koliki će konačni broj biti ratnih vojnih invalida - odlučit će medicinski vještaci".

Zato Matić poručuje: dođu li na vlast, vratit će registar branitelja. "Zatvorili smo ga kad je imao 505 tisuća, otvorit ćemo, bojim se, na 805", poručuje Matić.

Novi statusi - novi su trošak za državu. Ali dug je put od zahtjeva do određenih povlastica za koje svoj ratni put itekako moraju dokazati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr