Hrvati su prvaci Europe, ali na ovoj ljestvici ne želimo biti: Zašto najduže od svih u EU živimo s roditeljima?

Anđela i Iva su prijateljice i imaju 27 godina. Obje još uvijek žive s roditeljima."Cijene nekretnina su preskupe. Jednostavno s nekom prosječnom i početnom plaćom nije moguće odvojiti se. Jer što bi nam ostalo? Bili bi gladni da odemo od roditelja", rekla je Anđela.

"Većina iz moje okoline još uvijek živi s roditeljima. Meni je dobro, naravno da stremim tome da odselim od njih, to bi bilo normalno i prirodno, ali evo za sada nemam još stalni posao, nisam još završila faks", dodala je Iva.

I većina mladih koje je pitala ekipa Dnevnika Nove TV reći će slične razloge zašto su još uvijek s roditeljima. Visoke cijene i nekretnina i najma, nepovoljni uvjeti za kredit, ali i komfor - nije loše kad je sve uvijek skuhano i opeglano.

"Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Valentine Baus do kad će ostati s roditeljima, Adam je odgovorio: "Nemam pojma, moglo bi biti dosta dugo, čak više od 30 ili tako nešto."

Najnovije Eurostatovo istraživanje kaže kako su prošle godine mladi u Europi napuštali roditeljski dom s prosječno 26,4 godine. Hrvati su prvaci Europe - nalaze se na vrhu ljestvice - odnosno najkasnije odlaze od roditelja - s 33,4 godine. Slijedi Slovačka s 30,8, Grčka 30,7, Bugarska i Španjolska s 30,3 godine. Najranije od kuće odlaze u Finskoj s 21,3, Švedskoj 21,4, Danskoj 21,7 godina.

Evo gdje doktor Baketa s Instituta za društvena istraživanja vidi mogućnost za pomak.

"Poraditi možda na tome da bude priuštivo stanovanje bez kupnje nekretnine, da bude možda neki dugoročniji najmovi u gradskim, državnim stanovima za mlade obitelji i mlade. I pitanje zapošljavanja gdje bi trebalo držati do toga da ono bude i normalno plaćeno i sigurno", poručio je Nikola Beketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Roditelji su upitani smeta li im što djeca tako dugo žive s njima."Ima sve gotovo, na gotovo dođe, ode kad hoće, dođe kad hoće i tako, to ti je to", izjavio je Ivan i rekao da mu to ne smeta. Muškarci u prosjeku ostaju dulje živjeti s roditeljima nego žene.

