Hrabri telefon predstavio novi projekt: Cilj je stvaranje bolje, zdravije i sigurnije zajednice

Udruga Hrabri telefon predstavila je novog donatora i partnera projekta "Novi početak – širenje socijalnih usluga Hrabrog telefona" – tvrtku Mplus, s kojom prikuplja donacije za novi "Hrabri centar". Mplus je projekt podržao financijski, ali i pružanjem usluga pozivne kampanje prema bazi od 26.000 potencijalnih donatora Hrabrog telefona u svrhu dovršenja izgradnje novog "Hrabrog centra" u zagrebačkim Dugavama, koji bi trebao biti otvoren u srpnju ove godine.

"Ostvarujući svoju misiju, Hrabri telefon odgovara na potrebu za zaštitom i sigurnošću svakog djeteta osnaživanjem njega i njegove okoline. To je moguće jedino uz partnere koji su spremni dati podršku. Izuzetno nam je drago da smo u Mplusu pronašli istinskog partnera koji će dati važan doprinos otvorenju 'Hrabrog centra' putem kojeg ćemo proširiti svoje usluge i pružiti pomoć i podršku većem broju djece i njihovih obitelji. Vjerujemo kako će način i rezultati ove suradnje biti primjer dobre prakse cijeloj zajednici, a posebno poslovnoj, o tome kako odgovoriti na goruće potrebe zajednice u kojoj djeluju i kako pridonijeti stvaranju boljeg društva u cjelini", rekla je Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon.

"Ova suradnja, nazvana 'Ključ podrške je komunikacija', naglašava našu predanost zajedničkoj misiji stvaranja bolje, zdravije i sigurnije zajednice u partnerstvu s drugima. Tijekom ožujka i travnja naši će agenti kontaktirati 26.000 donatora iz baze Hrabrog telefona kako bismo promovirali rad Udruge u svrhu prikupljanja iznosa potrebnog za završetak radova i otvorenje novog 'Hrabrog centra' u Dugavama. Želja nam je da se djeci, mladima i roditeljima omogući sigurno mjesto za razgovor, podršku i pomoć kad god im je to potrebno. Dodatno, u suradnji s Hrabrim telefonom želimo pružiti podršku Mplus zaposlenicima, za koje ćemo tijekom cijele godine organizirati niz edukativnih i interaktivnih radionica te individualnih savjetovanja. Ova suradnja nam puno znači jer odražava naše vrijednosti", rekao je Tomislav Glavaš, član Uprave i izvršni direktor Mplus Grupe.

Hrabri telefon najprepoznatljiviji je po besplatnoj savjetodavnoj liniji za djecu 116-111 te liniji 0800-0800 za roditelje, no uz njih provodi i više od 10 projekata i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U radu organizacije sudjeluje više od 180 volontera, a više od 25 godina, koliko postoji, usmjeren je na zaštitu interesa djece i mladih.

O važnosti postojanja besplatne savjetodavne linije poput Hrabrog telefona svjedoče i podaci o gotovo 4.000 zaprimljenih upita u 2023. godini. Upiti su upućivani od strane djece, roditelja i drugih odraslih osoba zabrinutih za dobrobit djece, a najčešće su povezani s mentalnim zdravljem djece i mladih. Ono što je posebno zabrinjavajuće je broj upita povezanih s temom suicidalnosti i samoozljeđivanjem. Tijekom 2023. godine zabilježeno je 318 upita s tom tematikom, što čini čak 8% od ukupnog broja kontaktiranja svih kanala pomoći Hrabrog telefona.

U novom i većem prostoru u zagrebačkim Dugavama, Hrabri telefon proširit će aktivnosti prevencije kroz više oblika savjetovanja (telefonska linija, e-savjetovanje te grupni i individualni rad) za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, žrtve obiteljskog nasilja, trudnice i roditelje s djecom do godine dana te članove obitelji ili udomiteljskih obitelji.

Liniju mogu nazvati djeca, mladi i roditelji kako bi dobili savjet, pronašli utjehu i riješili problem. Linija je dostupna od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati, a Hrabri telefon mogu kontaktirati i putem e-maila, chata, foruma ili Facebooka. Tijekom radnog tjedna savjetovatelji su dostupni uživo na chatu od 9 do 20 sati, dok je ostale kanale e-savjetovanja moguće kontaktirati u bilo koje vrijeme.

Kampanju izgradnje novog „Hrabrog centra“ u Dugavama poput tvrtke Mplus mogu podržati i drugi donatori – pravne i fizičke osobe. Donirati se može putem web stranice Hrabrog telefona, gdje se nude opcije doniranja putem kartica, KeksPaya i Aircasha. Također, može se donirati izravno na račun udruge HR8824020061500118867 (Erste banka).

O Hrabrom telefonu:

Savjetodavni kanali Hrabrog telefona (Hrabri telefon za djecu 116 111, Hrabri telefon za mame i tate 0800 0800, e-mail/chat/forum) mjestu su povjerenja i traženja podrške u svim situacijama vezanim uz roditeljstvo i djetinjstvo. Često su i prvo mjesto na kojem se djeca povjere o svojim iskustvima i potraže savjet.

U 2023. Hrabri telefon za djecu najčešće je nazivan zbog tema vezanih za psihosocijalne teškoće i mentalno zdravlje (48%), zlostavljanje i nasilje (43%), traženje informacija (31%), obiteljske odnose (28%) i odnose s vršnjacima (18%).

Hrabri telefon za mame i tate najčešće je nazivan zbog tema obiteljskih odnosa (63%), zlostavljanja i nasilja (36%), tema vezanih za školu (23%), psihosocijalne poteškoće i mentalno zdravlje djece i mladih (18%) te razvojne teškoće (17%).

O Mplus Grupi:

Mplus Grupa europski je lider koji uspješno integrira dinamične industrije kontaktnog centra, informacijskih tehnologija, usluga zapošljavanja (HR) i eCommerce segmenta s ciljem rješavanja globalnih izazova na polju korisničke podrške.

Mplus Grupa organizirana je u tri osnovne poslovne vertikale. BPTO vertikalu čini krovno društvo M Plus Croatia d.o.o i ovisne kompanije; HR vertikalu čine društva koja posluju u sastavu Workplace Grupe, dok najnoviju eCommerce poslovnu vertikalu pod brand imenom Eplus Ventures čine kompanije koje posluju prema zajedničkom eCommerce poslovnom modelu. Mplus Grupa (Meritus ulaganja d.d.) u vlasništvu je mirovinskih fondova, institucionalnih investitora i privatnih ulagača. Inovativnim poslovnim modelom Mplus Grupa ubrzala je svoju prisutnost na tržištu intenzivnim organskim rastom i M&A platformom koja se temelji na buy and build strategiji. Od 2016. godine realizirano je 57 akvizicija i osiguran diversificiran portfelj klijenata koji čine vodeći europski i svjetski telekomi, financijske, tehnološke, energetske, logističke kompanije, kompanije za elektroničku trgovinu te kompanije u sektoru robe široke potrošnje. Mplus poslovnu zajednicu čini preko 13.700 zaposlenika, a Grupa svoje usluge pruža klijentima koji, uz Hrvatsku, posluju u 57 zemalja diljem svijeta.