Već godinama obilazimo hotelske ratne ruševine na jugu Hrvatske koje s u već trebale biti luksuzni hoteli i primati goste. Među njima i Hoteli Plat, koji je prije tri godine proglašeni strateškom investicijom, a o kojoj ministar gospodarstva Darko Horvat ne zna ništa.

Hotele Plat Vlada je u veljači prošle 2017. godine proglasila strateškom investicijom vrijednom oko 620 milijuna kuna. U njima su već sada trebali biti prvi gosti, no još se uvijek nalaze u ruševinama.

I evo nas u 2020. godini, a luksuzna investicija od 550 soba vrijedna više od 600 milijuna kuna i dalje stoji kao ruševina. Dakle, uopće se ne nazire kada će ovaj strateški projekt biti realiziran.

Samo na dubrovačkom području tri hotelske ruševine čekaju realizaciju: Belveder, Kupari, i Plat. Ministar gospodarstva Darko Horvat ponaša se kao da ga se to ne tiče. Na naše pitanje o tim projektima, on nam je odgovorio: "A zašto takvo pitanje meni postavljate? Ma, to je više vezano uz turizam."

Ministar je dodao da su svi ti projekti na listi strateških projekata: "Što se s njima u ovom trenutku događa treba pitati one koji su u ovom trenutku spremni investirati i graditi takve projekte. Mi smo ovaj papirnati dio odradili."

No, onda se dogodio slučaj Todorić. Projekt Plat stao je jer je Agrokor bio jedan od partnera. Javili su se problemi s vlasničkom strukturom i novcem. O budućnosti Hotela Plat pitali smo novog upravitelja fonda, grupu Prosperus, koja predstavlja većinskog vlasnika.

"U Lex Agrokoru potrebna likvidnost za početak projekta je ostala zarobljena. U svakom slučaju plan je da se društva sačuvaju od propadanja i da se idućih par mjeseci pokrene razvoj odnosno ulaganje po razrješenju teme vlasničke strukture i likvidnosti", stoji u odgovoru Prosperusa.

Iako Hrvatska zaziva investicije u turizmu, pogotovo u luksuznom hotelskom smještaju, čini se da ćemo ruševine obilazi još nekoliko godina. Što bi tek bilo da nisu proglašene strateškim investicijama?

