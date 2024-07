Vjersko okupljanje pretvorilo se u horor: Više od 80 ljudi poginulo u stampedu, 150 ljudi u bolnici

Najmanje 87 ljudi je poginulo u utorak u stampedu na vjerskom događaju u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh, izvijestila je televizija NDTV, dok su vlasti zasad potvrdile 60 mrtvih.

Više od 150 ljudi prevezeno je u bolnicu.

Stampedo se dogodio u selu u okrugu Hathras, oko 200 kilometara jugoistočno od glavnog grada New Delhija.

"Trenutačno ne znam točan broj žrtava, ali ih je oko 60... Postoji mogućnost da se taj broj poveća", rekao je Reutersu glasnogovornik okružne policije Manish Chikara.

Nepotvrđeni videozapisi na društvenim mrežama prikazuju tijela naslagana na tlu ispred lokalne bolnice. Reuters nije mogao odmah potvrditi te videozapise.

Čelnik savezne države Uttar Pradesh Yogi Adityanath naredio je istragu incidenta.

"Dane su upute nadležnim dužnosnicima za provođenje akcija pomoći i spašavanja te za pružanje odgovarajućeg tretmana ozlijeđenima", napisao je na platformi X.

Stampedo se dogodio kada su sudionici požurili napustiti događaj s vjerskim vođom.

