Lovro Kuščević u petak bi iz drugog pokušaja trebao biti izabran za člana Odbora za zakonodavstvo. Riječ je o jednom od najvažnijih saborskih odbora, a njegov izbor HDZ-u nije sporan iako je bivši ministar pod istragom. Koalicijski partneri bili su iznenađeni predloženim imenom, ali čini se da HDZ-u neće raditi probleme. Lovro Kuščević još je jedan u nizu zastupnika koji su istovremeno u fokusu pravosuđa i dio većine Andreja Plenkovića.

Lovro Kuščević više neće samo dizati ruke u Saboru. Naime, postane li član Odbora za zakonodavstvo, Kuščević će kreirati hrvatsko zakonodavstvo. HDZ, čini se, nije razmišljao o istragama i iz drugog pokušaja pokušat će bivšeg ministra progurati u Odbor. Pravila su ista gotovo tri desetljeća: vlast predlaže svoje, oporba svoje kandidate i o svemu se glasa.

"To je nepisano pravilo ili osobna higijena u Saboru. Što se tiče naše podrške tome, to je prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a i nema razloga da ne podržimo to", rekao je Milorad Batinić, predsjednik Kluba zastupnika HNS-a.

Zastupnici stranke Milana Bandića priznali su da je imenovanje osobe pod istragom loša poruka javnosti.

"To za javnost zvuči apsolutno grubo, ali to je na dušu HDZ-a", rekao je Kažimir Varda, član Kluba zastupnika rada i solidarnosti. Odgovarajući na pitanje hoće li to ići na njegovu dušu u slučaju da digne ruku za Kuščevića, Varda je odgovorio: "Pitanje je kako ću ja dignuti ruku."

Inače, stranka Milana Bandića koalicijski je partner Andreju Plenkoviću iako je protiv Bandića podignuta jedna optužnica i donesena jedna nepravomoćno oslobađajuća presuda.

Furio Radin još se nije izjasnio o tome kako će glasati, ali zna kako se osjećao prošloga tjedna: "Kada sam ja došao u Sabor, mene je taj prijedlog iznenadio."

Kuščević nije jedini

HDZ-ovci su za komentar uglavnom bili nedostupni, a i oni koje se pita imaju klasični odgovor: "Nemam pojma ništa o tome. Niti sam u tome sudjelovao niti znam išta o tome", rekao je Darko Nekić (HDZ), državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Oporbi je sve jasno: "To i je pravo vladajućih i oni su poslali poruku: 'Mi možemo što hoćemo'", rekao je Krešo Beljak, predsjednik HSS-a.

Lovro Kuščević peti je zastupnik kojim se bavi pravosuđe, a održava većinu Andreju Plenkoviću. Prvi je to bio Branimir Glavaš, koji je na ponovljenom suđenju za ratne zločine. Tu je i Tomislav Saucha, kojeg se tereti da je stotine tisuća kuna otuđio iz Banskih dvora. Zastupnika Franju Lučića uskoro očekuje suđenje za nuđenje mita, a Goran Marić očekuje konačnu udluku odvjetništva o tome hoće li i nad njim otvoriti istragu.

Andrej Plenković nije želio da se Vlada povezuje s korupcijom, ali bivše suradnike koje istražuje pravosuđe – a održavaju mu većinu – u Hrvatskom saboru ne može izbjeći.

