Nakon što je glavni tajnik HSS-a Ilija Ćorić u zagrebačkoj Skupštini podržao Bandićev proračun, predsjednik HSS-a Krešo Beljak sazvao je izvanrednu konferenciju za novinare.

Beljak je objavio da je Ćorić momentalno izbačen iz stranke i da je dobio otkaz u stranci. ''Od sutra je na cesti, a imao je dobru plaću'', rekao je šef HSS-a.

''Ovo je potpuno iznenađenje, do danas smo mislili da će glasati protiv proračuna, ali u politici nas ništa ne smije iznenaditi. To su izrežirali Plenković i Bandić'', rekao je Beljak. Otkrio je da mu je Ćorić rekao da ga je na taj potez ''život natjerao''. Beljak smatra da je to dokaz političke trgovine i pozvao je institucije da to istraže.

Kaže da su ga zvali iz Bandićeva kluba i da stalno zovu. ''Dok sam ja predsjednik stranke mene i HSS ne mogu kupiti, ali očito da neke mogu kupiti'', rekao je Beljak. Kaže da mu je Ćorić jučer rekao da neće podržati proračun. ''Rekao je sve je ok šefe, bez brige i dao mi ruku, očito političarima mogu narasti nove ruke'', poručio je šef HSS-a. Zaključio je da je ovo veliki udarac na njega, ali da će nastaviti vjerovati svojim suradnicima.

''Čistimo se od kukolja. Ako ih ima još, riješit ćemo ih se'', dodao je Beljak.

Nakon glasanja Beljak je Ćorića odmah pozvao na razgovor.

Na reakciju je Beljaka, odmah nakon glasanja, pozvala šefica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, partnerica iz Amsterdamske koalicije.

"Podržao sam proračun jer je to u interesu Zagreba. Pojedine političke opcije ne dijele taj interes. Postoje u skupštini kvalitetni pojedinici poput Mateja Mišića, Tomaševića, Anke Mrak Taritaš... To su kvalitetni zastupnici, ali ne postoji politička snaga koja bi na izborima polučila rezultat", rekao je Ilija Ćorić nakon glasanja i na novinarsko pitanje odgovorio da mu nije ponuđena nikakva protuusluga.

U Skupštini je u četvrtak usvojen proračun, unatoč činjenici da su podršku Bandiću uskratili troje zastupnika Neovisnih za Hrvatsku. 26 glasova prikupljeno je kad su za proračun ruku digli Ilija Ćorić iz HSS-a, Miroslav Polovanec iz HSLS-a i Jozo Milićević iz Nezavisne liste Zagreb.