Policija postavila mobilni centar na glavnom trgu, evo o čemu je riječ: "Zadnjih je dana niz građana došlo do nas"

Policija brine da blagdanski dani i velika okupljanja prođu bez problema, pa su svoj mobilni centar preselili na glavni zagrebački trg.

Riječ je o vozilu policije koje djeluje poput male policijske postaje u kojoj je cijelo vrijeme jedan policajac, a koji može odmah alarmirati kolege koji su u krugu trga. Građani također mogu na taj način prijaviti potencijalne sigurnosne incidente.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o sigurnosti u blagdanskim danima razgovarao s Davorom Torom, voditeljem službe za prevenciju.

"Moj savjet svim našim sugrađanima, ali i građanima Hrvatske, je da uđemo u novogodišnje dane onako kako smo proveli božićne dane - mirno i sigurno. Pokazali smo da možemo imati lijep, miran i siguran Grad Zagreb.

Kako kaže Tor, glavna funkcija mobilnog centra je osigurati sigurnost u gradu.

"U ovoj situaciji su preventivne akcije policije usmjerene na javno dobro. Kod našeg mobilnog centra se mogu svi građani doći informirati o preventivnim akcijama policije, ali i podijeliti međusobne sigurnosne aspekte", rekao je.

Tor je ispričao kako je u posljednja dva do tri dana niz građana došlo kako bi se raspitali o sigurnosti u Zagrebu, a nadodao je kako je zajednički cilj stvoriti sigurnu zajednicu.

Uoči proslave Nove godine, počinje i sve češća upotreba pirotehničkih sredstava. Tor napominje da je riječ o eksplozivnim sredstvima koja nisu igračke.

Upozorio je da do kažnjavanja dolazi kada je u pitanju njihova zlouporaba. "Kazne su prvenstveno za roditelje od 130–390 eura, za fizičke osobe do 1990, a za pravne osobe i do 10 tisuća eura", rekao je.

