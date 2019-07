Na pitanje je li točno da već neko vrijeme razmišlja o izlasku iz stranke, Matija Posavec rekao je da nije zadovoljan onime što se događa u HNS-u.

Međimirski župan i jedan od najistaknutijih HNS-ovaca Matija Posavec gostovao je u emisiji Nedjeljom u dva.

"Vidio sam da stvari nisu dobre i treba to jasno i konkretno reći. Reći ću nešto što će možda iznenaditi sve, ali treba biti netko u HNS-u, i to ću biti ja prvi, da se treba članicama i članovima i javnosti ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine. To nije bilo hrabro i odgovorno. Najbolje bi bilo da su tada bili novi izbori.

Stranci treba novi početak, potpuno drugačiji smjer. Ako to bude tako, tada će i moja uloga u HNS-u biti drugačija i spreman sam to preuzeti, čišće i jasnije vratiti HNS na put onako kako je to zamišljala Savka Dabčević Kučar. Ovo nije dobro", kazao je Posavec.

"Ja jednako mislim danas i prije dvije godine, ali ovi europski izbori su mi donijeli jednu drugačiju percepciju. Ovo je dobar trenutak da vidimo kako dalje, ne samo HNS nego i cijela hrvatska politička scena. Ovo što se danas događa, nije dobro i treba mijenjati. Promjena treba početi od sebe i ja to tako činim, dodaje i ističe da je glavni razlog zašto je HNS ušao u vladajuću koaliciju bila obrazovna reforma. Sada, kada je ta reforma i počela, HNS može iz te koalicije i izaći", smatra on.