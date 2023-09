HGSS spasio dva poljska planinara: "Uslijed iznemoglosti i straha nisu se mogli spustiti s Dinare"

Sretno je završila akcija spašavanja za dvojicu poljskih planinara, koji su se našli u nevolji na južnoj stjeni Dinare.

"U centru su nas spojili sa kolegama iz HGSS stanice Split koji su dobili obavijest da se na ferati na Dinari nalaze dva poljska planinara koja se uslijed iznemoglosti i straha ne mogu dalje kretati te traže pomoć.

Spletom okolnosti na polovini ferate nalazila su se se dva spašavatelja HGSS stanice Split uz čiju pomoć se dolazi do točnijih informacija.

Nakon nekog vremena stupilo se u kontakt sa Poljacima te oni nastavljaju uspon ali nisu sigurni da će uspjeti izaći do kraja. Na terenu je četvero spašavatelja HGSS stanice Šibenik gdje u Suhopolju podno Dinare čekaju helikopter. Plan je prebaciti spašavatelje na greben Ošjak odakle bi se feratom spustiti do unesrećenih i sigurno ih otpratiti do podnožja. Taj plan je sproveden u djelo te spašavatelji nakon što su helikopterom HRZ prebačeni na Dinaru ulaze u feratu i uskoro nailaze na poljski dvojac. Slijedi dugotrajni silazak do podnožja gdje ih u kasnim večernjim satima dočekuju kolege spašavatelji sa dva vozila", izvijestili su iz HGSS-a.

HGSS ovim putem apelira na sve planinare, penjače i izletnike da dobro provjere sve aspekte staze kojom idu, da se o istoj raspitaju kod relevantnih institucija i planinarskih klubova te da dobro procijene svoje psihofizičke sposobnosti kako bi ovakve situacije sveli na najmanju moguću mjeru.