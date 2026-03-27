HGSS se obratio građanima: "Što danas (ne) raditi"

Hrvatska gorska služba spašavanja upozorava građane na opasne vremenske uvjete na planinama i u gorju te apelira na odgodu svih aktivnosti na otvorenom.

"Aktivnosti na otvorenom su super, ali danas je vrijeme odlučilo pokazati svoje zube. Vremenski uvjeti na terenu trenutno su daleko od idealnih. Iako vas pogled s prozora možda vara, visoko gorje diktira svoja pravila.

Molimo vas da današnje aktivnosti zamijenite toplim čajem i planiranjem nekih budućih. Planina, šuma i priroda nigdje neće pobjeći, a mi bismo radije da nas sretnete u gradu na kavi, nego na terenu u potrazi.

Što danas (ne) raditi:

Ne podcjenjujte prognozu: Ako kažu "crveno", ostanite u "zelenom" (doma)

Ne idite sami: Čak ni na "kratke" aktivnosti.

Čuvajte sebe da biste olakšali nama. Vaša sigurnost je naš prioritet, ali odgovornost je vaš" , piše u objavi HGSS-a.