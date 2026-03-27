HGSS se obratio građanima: "Što danas (ne) raditi"

"Aktivnosti na otvorenom su super, ali danas je vrijeme odlučilo pokazati svoje zube. Vremenski uvjeti na terenu trenutno su daleko od idealnih. Iako vas pogled s prozora možda vara, visoko gorje diktira svoja pravila.
Molimo vas da današnje aktivnosti zamijenite toplim čajem i planiranjem nekih budućih. Planina, šuma i priroda nigdje neće pobjeći, a mi bismo radije da nas sretnete u gradu na kavi, nego na terenu u potrazi.
Što danas (ne) raditi:
Ne podcjenjujte prognozu: Ako kažu "crveno", ostanite u "zelenom" (doma)
Ne idite sami: Čak ni na "kratke" aktivnosti.
Čuvajte sebe da biste olakšali nama. Vaša sigurnost je naš prioritet, ali odgovornost je vaš" , piše u objavi HGSS-a.