VELIKA GALERIJA Ovo su heroji koji su cijelu noć branili kuće od vatrene stihije

Požar koji je noćas izbio iznad Jesenica i Sumpetra istočno od Splita dug je oko tri kilometra, nepristupačan teren otežava gašenje, no kuće i stambeni objekti su obranjeni.

Obranilo ih je 140 vatrogasaca sa 45 vatrogasnih vozila, koji su se čitavu noć borili s vatrenom stihijom na izuzetno nepristupačnom terenu.

"Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga", stoji u priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice.

Nakon neprospavane noći, vatrogasci danas nastavljaju osiguravati požarište i gasiti opožarene dijelove.

Između dvije intervencije, naši su heroji, još u uniformi i puni čađe, legli na tlo kako bi barem na tren sklopili oko i uhvatili trenutak odmora.

