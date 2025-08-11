VELIKA GALERIJA Ovo su heroji koji su cijelu noć branili kuće od vatrene stihije

Obranilo ih je 140 vatrogasaca sa 45 vatrogasnih vozila, koji su se čitavu noć borili s vatrenom stihijom na izuzetno nepristupačnom terenu.
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 3Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 1Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 2Foto:
Ante Cizmic/Cropix
"Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga", stoji u priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice.
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 8Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 4Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 10Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Nakon neprospavane noći, vatrogasci danas nastavljaju osiguravati požarište i gasiti opožarene dijelove.
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 9Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 5Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Vatrogasci na požarištu u Jasenicama - 6Foto:
Ante Cizmic/Cropix
Između dvije intervencije, naši su heroji, još u uniformi i puni čađe, legli na tlo kako bi barem na tren sklopili oko i uhvatili trenutak odmora.