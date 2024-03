HEP potražuje 100 milijuna eura od Elektroprivrede Republike Srpske: Ukoliko ne dođe do dogovora slijedi arbitraža

Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebale bi dogovorom riješiti pitanje milijunskih dugova nastalih zbog spora oko prijeratnih ulaganja u elektrane, a ukoliko to ne bude moguće neizbježna je međunarodna arbitraža, stajalište je predstavnika vlasti i elektrodistributera u BiH.

"Sve je u fazi mirnog rješavanja. I jedna i druga strana će sigurno iscrpiti sve mogućnosti da se to tako riješi, jer znamo da arbitraža iscrpljuje i financijski i vremenski. Vjerujem da će nova uprava Hrvatske elektroprivrede (HEP) imati razuma i sluha da se oba problema stave na stol i riješe", izjavio je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske (EPRS) kako ga u subotu citiraju banjolučke "Nezavisne novine".

Petrović je ovo kazao komentirajući prijepore oko korištenja kapaciteta jedne termoelektrane u BiH i hidroelektrane "Plat" kod Dubrovnika nakon što je predsjednik vlade RS Radovan Višković HEP-u zaprijetio protutužbom.

"Ako Hrvatska ne želi dogovor, onda će dobiti tužbu za hidroelektranu Dubrovnik, koja je znatno veća od njihove za Gacko", izjavio je ranije Višković čiju prijetnju Petrović sada očevidno pokušava ublažiti.

HEP traži od Elektroprivrede Republike Srpske (EPRS) oko 100 milijuna eura na ime naknade za neisporučenu električnu energiju iz termoelektrane u mjestu Gacko u istočnoj Hercegovini.

Raspadom SFRJ aranžam prekinut

Elektrana Gacko građena 80-ih godina prošlog stoljeća u bivšoj Jugoslaviji ulaganjima tadašnjih federalnih socijalističkih republika BiH i Hrvatske.

Obveza je BiH bila da na ime toga Hrvatskoj isporučuje dio proizvedene električne energije no raspadom SFRJ taj je aranžman od 1992. godine jednostrano prekinut pa su u HEP-u izračunali kako im RS koja je preuzela vlasništvo nad TE "Gacko" odnosno elektroprivreda tog entiteta sada duguje odštetu.

EPRS je nedavno u međunarodnoj arbitraži izgubila sličan spor sa Slovenijom koja je pak u zajedničkoj državi ulagala u termoelektranu u Ugljeviku i također je za to trebala dobivati struju. Kako je isporuka od 1992. prekinuta Slovenija je tužila EPRS i na međunarodnoj arbitraži dobila spor pa RS sada na ime dospjelog duga mora platiti 67 milijuna eura.

S druge strane u RS smatraju kako su oni oštećeni jer su jednostrano promijenjeni uvjeti pod kojima HEP eksploatira električnu energiju iz HE "Plat" koja pak za proizvodnju koristi vodu iz Bilećkog jezera i rijeke Trebišnjice u BiH.

Petrović tvrdi kako je Hrvatska imala pravo na 22 posto proizvedene struje a zapravo preuzima polovicu.

"Kada bi se sve zbrojilo od 1. studenog 1994. do danas, to su ogromne količine električne energije, koje se mjere na preko sedam teravat-sati (TWh)", tvrdi Petrović.

HEP je još 2017. godine tražio od Vijeća ministara BiH mirno rješavanje spora oko TE "Gacko" no do danas na to nisu dobili nikakav odgovor.