Pžeško-slavonski župan Alojz Tomašević koji je optužen zbog nasilja u obitelji od stranke je dobio rok do 15. siječnja da podnese ostavku.

Jedna od tema na hitnoj sjednici Predsjedništva HDZ-a, na kojoj je donesena odluka o raspuštanju ličko-senjske organizacije stranke, bio je i slučaj požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića koji je optužen zbog nasilja u obitelji.

"Nakon što je pokrenut kazneni postupak inzistiramo na našoj poruci, a to je da on s obzirom na mehanizam izbora župana sam preuzme odgovornost i da podese ostavku. Rok koji smo mu dali je iduća sjednica Predsjedništva nacionalnoga vijeća. Ona je 15. siječnja", rekao je nakon sastanka Predsjedništva premijer Plenković.

Premijer kaže da misli kako on moram povući konzekvence.



"Što će se na kraju u pravnom procesu zbivati to je nešto sasvim drugo. Ono što od njega očekujemo, s obzirom da ovakva situacija kakva je danas u političkom smislu otežava i rad njega kao župana, opterećuje funkcioniranje županije, čini direktni negativni kontekst za HDZ, ja vjerujem da će on i kao bivši branitelj, general hrvatske vojske, dva puta izabrani župan razumjeti situaciju u koju smo mi dovedeni zbog stvari na koje nismo imali utjecaj", zaključio je Plenković.