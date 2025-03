HDZ žestoko protiv prijedloga razrješenja Turudića: "Hrvatsku žele vratiti u vremena kada se jednopartijski odlučivalo"

Prijedlog za razrješenje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je u četvrtak uputio Klub SDP-a, HDZ-ovi zastupnici ocijenili su igrokazom dijela oporbe, naglasivši da se radi o opasnoj inicijativi kojom SDP Hrvatsku želi vratiti u vremena kada se jednopartijski odlučivalo.

"To je samo još jedan u nizu igrokaza dijela oporbe. Ako vidimo da danas DORH, a kad kažem danas mislim doslovno na jutros USKOK, provodi određena uhićenja, i ako vidimo da je u proteklih nekoliko mjeseci otkad je Turudić glavni državni odvjetnik bilo privođenja na svim razinama, od ministara, članova većine, saborskih zastupnika do lokalnih dužnosnika bez obzira na stranku, onda je ovaj opoziv nešto vrlo opasno", komentirao je HDZ-ov Nikola Mažar.

Dok je SDP prijedlog za razrješenje glavnog državnog odvjetnika Turudića uputio u saborsku proceduru jer smatraju da je čovjek bez integriteta i alat u rukama Andreja Plenkovića, iz HDZ-a naglašavaju kako opoziv traže u trenutku kada je DORH dirnuo u njihove dužnosnike.

Opoziv traži stranka koja je, dok je obnašala vlast, glavnog državnog odvjetnika birala bez javnog natječaja i na način koga je partija odredila, dodao je Mažar.

"Kad pogledamo da u to vrijeme nije bilo kaznenih progona, to dovoljno govori kako je tada funkcioniralo pravosuđe. Danas, kada nema zaštićenih, kada stranačka pripadnost ne nudi sigurnost, kada je borba protiv korupcije na svim nivoima, tko traži opoziv? SDP. Kada? Onoga trenutka kada se dirnulo u dužnosnike SDP-a", poručio je.

Mažar: SDP će doživjeti još jedan povijesni fijasko

HDZ-ov zastupnik istaknuo je kako to ponašanje podsjeća na ono iz vremena bivše države te da dio oporbe želi vratiti Hrvatsku u to vrijeme kada se jednopartijski odlučivalo. "Očito da SDP može otići od komunizma, ali da komunizam iz SDP-a ne", ustvrdio je.

Što se tiče HDZ-ova partnera u Vladi, Domovinskog pokreta, čiju podršku iz SDP-a očekuju prilikom izglasavanja opoziva Turudića jer su ga i sami kritizirali zbog slučaja Josipa Dabre, Mažar je uvjeren da će parlamentarna većina i po ovom pitanju biti ujedinjena.

"Pretpostavljam da će izglasavanje opoziva proći tako da će glavni državni odvjetnik dobiti i puno veću potporu sada nego što je dobio na glasovanju o imenovanju. Vidimo i da dio oporbe pozdravlja sve ono što se radi proteklih godinu dana. Većina je vrlo stabilna, snažna i čvrsta, a SDP će doživjeti još jedan povijesni fijasko", rekao je.

Na pitanje novinara hoće li vladajući odugovlačiti sa stavljanjem te točke na dnevni red sjednice Sabora pa je ostaviti za vrijeme nakon lokalnih izbora ili im je u interesu to riješiti čim prije, a s obzirom na to da je rok za stavljanje na dnevni red 60 dana, Mažar poručuje da je vladajuća većina do sada pokazala kako bitne teme od interesa javnosti uvijek stavlja što prije na dnevni red pa će, naglasio je, tako biti i ovaj put.

"Radujemo se da to bude vrlo brzo", rekao je ne preciziravši hoće li to biti prije Uskrsa.

Šimić: Građani su pokazali da vjeruju Vladi, to će potvrditi i 18. svibnja

HDZ-ovci su oporbu prozvali za licemjerstvo i zbog kritika koju su uputili na račun Vlade radi osmog paketa pomoći građanima i poduzetnicima za koji smatraju da njime vladajući kupuje glasove birača prije lokalnih izbora.

"Ova bezidejna, licemjerna oporba nam docira kako je to predizborna utakmica, da dajemo 'izbornicu', a svaki realni promatrač može vidjeti da sve lokalne jedinice, i ondje gdje su oporba i vladajuća većina na vlasti, svojim građanima pomažu jer su svjesni da je to jedan od njihovih zadataka", istaknuo je Ante Sanader.

Oporbeni čelnici koji ove mjere proglašavaju populističkima, moraju znati da je populizam obećanje i nečinjenje, što se najbolje zna iz vremena SDP-ove vlade, dodao je Petar Šimić. Bez mjera Vlade plin bi poskupio za 15 posto, električna energija za gotovo 20, a toplinska energija čak 37 posto, naglasio je dodavši kako su zahvaljujući Vladi troškovi plina i električne energije za kućanstva i gospodarstvo u Hrvatskoj među najnižima u EU.

"8,3 milijarde eura pomoći građanima i gospodarstvu, to je konkretno činjenje Vlade. Građani su na parlamentarnim izborima pokazali da vjeruju Vladi, a to će potvrditi i 18. svibnja na lokalnim izborima", naglasio je.