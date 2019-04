Hrvatska demokratska zajednica objavila je konačno i svojih 12 kandidata za europske izbore. Vodi ih mladi Karlo Ressler. Za listu su svi poslušno digli ruku iako nisu njome zadovoljni. Analizirajući HDZ-ove kandidate, pokazalo se da među njima ima i onih koji su do nedavno tvrdili da je HDZ pokrao Hrvatsku.

Karlo Ressler - Plenkovićev je broj jedan. Surađuju godinama. U Bruxellesu mu je bio asistent. A danas mu je u najužem timu. Potpredsjednik je mladeži Europske pučke stranke.

"Jasno da je ovo za mene jedan i profesionalni izazov, ali ne bi prihvatio nositi HDZ-ovu listu da nisam uvjeren da zajedno možemo ostvariti uvjerljivu pobjedu", rekao je Ressler.

Radio je na izradi novog HDZ-ova statuta. Poznat i kao posinak Vladimira Šeksa. "Malo se više on oko ovih tema konzultira sa mnom nego s Vladom. Vlado je tu at large", kazao je Plenković.

Od EU veterana ostala je Dubravka Šuica. Ide po treći mandat. ''Više puta sam rekla ako pratite moj rad da sam spremna i mentorirati jer ipak sam ja izvorno profesorica i cijeli život radim s mladima", rekla je Šuica.

Uz Šuicu tu je i Željana Zovko iz BIH HDZ-a. No nisu svi listom zadovoljni. Može se čuti kako dio HDZ-ovaca prigovara kako nema jakih imena. A ni onih koji će povući desnu struju.

"Liste su jednoglasno usvojene. Mislim da svaka osoba sa svojom stručnošću i znanjem može dati velik doprinos", rekao je Ressler.

"Nalaze se i dva hrvatska branitelja, ali i kolegica Maja kojoj su oba roditelja poginula u domovinskom ratu", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

Među novim HDZ-ovim licima i Stjepan Ribić. U stranku je ušao prije dvije godine. No već je i prije htio u EU parlament, ali kao HDSSB-ovac. Još 2014. godine kao tadašnji član HDSSB-a žestoko je napadao HDZ, a evo što je za Dnevnik Nove TV rekao o HDZ-u danas, kao kandidat na listi za EU izbore.

Sudeći po snimkama, o HDZ-u baš i nije imao dobro mišljenje. "Što nam je još potrebno da shvatimo kako nas je crveni SDP svojom nesposobnošću dotukao, a plavi HDZ nas je pokrao?!", govorio je dok je bio u HDSSB-u.

''Na snimci koja je snimljena prije pet godina u kampanji Saveza za Hrvatsku - jasno sam pozdravio sa pozdravom kojim i danas pozdravljam s 'Hvaljen Isus i Marija''. Isto tako sam rekao da nas je SDP svojom nesposobnošću uništio. Gospodin Grčić kada je podijelio RH i gospodin Milanović u dvije regije. Još dan-danas trpimo posljedice radi toga. Glede izjava za gospodiina Sanadera, mogu samo postaviti pitanje široj javnosti - gdje se danas gospodin Sanader nalazi? Je li on u zatvoru ili u samostanu? I tada, 2014. godine me nije bilo strah reći i progovoriti javno o problemima RH. To mi nije ni dan-danas problem, ali moram isto tako naglasiti da je današnji HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića sasvim jedan drugi HDZ od onog koji je bio po vodstvom Ive Sanadera'', kaže sad Ribić.

No zato su iz kombinacija ispali često spominjani Miro Kovač, Marijana Petir, ali i ministrica Žalac. Na listi su i tri saborska zastupnika. Sunčana Glavak - najpoznatija HDZ-ova međimurka. Nekadašnja HDZ-ova i vladina glasnogovornica. Marijana Balić - samozatajna i nevidljiva. No još jedna premijerova asistentica iz Bruxellskih dana. Pravnik Tomislav Sokol u Saboru je godinu i pol.

"Jedan sam od aktivnijih zastupnika govorio sam o temama o kojima znam poput Europske unije, obrazovanja, pravosuđa, za razliku od nekih zastupnika iz oporbe koji koriste Sabor za egzibicionizam", kazao je Sokol.

Na listi je i Nikolina Brnjac. Državna tajnica ministarstva mora i prometa. U fokusu medija završila je zbog imovinske kartice. Nije prijavila gliser.

U utrku idu i dva župana - Danijel Marušić i Goran Pauk. A šibensko kninskom moglo bi se i dogoditi

- da baš u vrijeme izbora juri u rodilište. U 57. godini postat će po treći put tata.

"Ovi su izbori za smjer Hrvatske, ovi su izbori za jasnu distinkciju za one koji nude perspektivu i rješenja i onih koji to niti znaju niti mogu ostvariti", rekao je Plenković.

To je HDZ-ovih 12 - pod sloganom Hrvatska za generacije nadaju se kako će osvojiti pet, šest mandata.



