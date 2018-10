Članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a prije sastnka u središnjici stranke komentirali su članak objavljen o Milijanu Brkiću u nacionalu, vezan za aferu SMS.

Branko Bačić je prije ulaska u središnjicu stranke upitan o tome da svaki tjedan nešto novo izroni u javnosti oko Milijana Brkića.

"Čudno. Čim je krenula Afera SMS, sve ide jedno za drugim", rekao je Bačić.

Na pitanje novinara zna li tko to radi, Bačić odgovara da ne zna.

"To bi i mene interesiralo, kao i vas", rekao je.

Na pitanje ima li to veze s previranjima unutar same stranke, Bačić jasno poručuje da to nije slučaj.

"Nema rata u HDZ-u", naglasio je prije ulaska u središnjicu stranke.

"Bila bi to katastrofa"

Sve je komentirao prije sastanka Predsjedništva u HDZ-u i Lovro Kuščević.

"Ako bi to bilo tako, to bi doista bila katastrofa. No, ne možemo nekome suditi na temelju natpisa u Nacionalu", rekoa je Kuščević.