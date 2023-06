Nakon prijave za seksualno uznemiravanje HDZ-ov načelnik zatražio ispis iz stranke

Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Popovac Zoran Kontak zatražio je od Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije ispis iz članstva.

"S današnjim danom Zoran Kontak više nije predsjednik općinskog HDZ-a i brisan je iz članstva", potvrdio je HDZ te dodao kako Kontak ostaje načelnik općine.

Načelnika Kontaka 34-godišnja djelatnica na javnim radovima prijavila je za pokušaj seksualnog zlostavljanja.

Osječko-baranjska policija u petak nije željela komentirati medijske napise o navodnom policijskom postupanju prema Kontaku. Sporni događaj navodno se dogodio potkraj svibnja u zgradi općine.

Pročitajte i ovo Šokantna ispovijest HDZ-ov načelnik općine prijavljen za pokušaj seksualnog zlostavljanja: "Pitala sam ga zašto je zaključao vrata, a on se počeo skidati. Skinuo je hlače..."

Šokantnu ispovijest nesretna je žena dala novinaru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

"Počela sam raditi svoj posao. Nakon nekih sat vremena ugledala sam načelnika. Rekao je: 'Dođi, trebaš nešto pomoći.' Otključao je vrata. Ušli smo unutra. On je zaključao vrata. Ja sam već tada bila u šoku. Pitala sam ga zašto je zaključao vrata. On se počeo skidati. Skinuo je hlače", ispričala je djelatnica Općine Popovac reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću.

Radi se o majci dvoje djece, koja je još uvijek uznemirena zbog događaja koji se tjedan dana ranije dogodilo u prostorijama Općine. Bio je to njezin četvrti dan na poslu jer je tek potpisala tromjesečni ugovor o poslu na javnim radovima.

"On me uhvatio za desnu ruku i povukao. Ja sam se uspjela nekako otrgnuti. Otključala sam vrata jer on nije imao vremena zato što je držao hlače drugom rukom. Ja sam pobjegla van iza pošte", rekla je.