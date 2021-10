Županijska skupština Zadarske županije ostala je bez predsjednika nakon što je dao neopozivu ostavku. Tim je potezom HDZ ostao bez većine.

Antonio Vučetić, dosadašnji predsjednik Županijske skupštine Zadarske županije, dao je neopozivu ostavku. To je bio potez zbog kojeg je HDZ izgubio većinu te je zatražen hitan sastanak stranke da se pronađe rješenje što i kako dalje.

Razlozi raskidanja su neslaganje s HDZ-om s kojim nisu pronašli zajednički jezik.

"Mi smo došli s konkretnim prijedlozima, imali smo programsku koaliciju koja je došla stvarati i raditi na projektima te pridonijeti zajedničkom razvoju županije. Međutim, nakon stisnute ruke i nakon dogovora s našim koalicijskim partnerom, oni su odjednom shvatili da im je jednostavnije ne ulaziti u koaliciju.

Po meni je to biti politička varalica. Politiku koju smo trebali provoditi na raznim razinama i dogovor koji smo imali oko imenovanja upravnim vijećima u tim institucijama se nisu desila. Već se četiri mjeseca ništa ne događa, ami na Viru na to nismo navikli. Zato je došao trenutak za prerezati to, ako nešto ne funkcionira, onda ne funkcionira i zato sam dao ostavku", naveo je, piše Zadarski.hr.