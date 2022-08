HDZ je na svom Fcebooku komentirao fotografije koje je objavio Nikola Grmoja, a na kojima su Andej Penković i Gordan Jandroković s osumnjičenim Škugorom.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja na svojm Facebook profilu objavio je fotografije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića s uhićenim Damirom Škugorom.

Sada je stigla i reakcija iz HDZ-a, na svom Facebook profilu napisali su poduži post koji prenosimo u cijelosti:

"Grmoja – Velki prijatelj &partner s masovnim ubojicom! Sad je sve jasno!

Tako bi, otprilike, glasio naslov na FB-u Nikole Grmoje da on na samog sebe primjenjuje kriterije kojima podvrgava druge.

Grmuljator, onako sitno zločest i kreativan, skinuo je s portala fotografiju na kojoj su se članovi HDZ-a, među njima mnogima i Škugor, 2017. uslikali s PHS Gordan Jandroković na nekom stranačkom druženju na zagrebačkom Maksimiru.

Uobičajena situacija, članovi svih stranaka na svim događajima zamole uzvanika za brzinsku fotografiju. Znači li to da je svatko s kim su se Jandroković ili PVRH Andrej Plenković nakratko slikali njima bliska osoba & „suradnik s kojim kreiraju državnu politiku“?

I Grmuljator se kao političar zasigurno uslikao, na njihovu zamolbu, sa stotinama osoba koje ne poznaje ili jedva poznaje. No u svojoj poznatoj licemjernoj maniri ovu Jandrokovićevu fotku nastoji predstaviti kao nekakav "dokaz" u Aferi Ina.

Stoga i mi prilažemo "dokaz" - fotografiju Grmoje s četverostrukim ubojicom iz Šibenika Brankom Koloperom. Slika nije nastala, poput one Jandrokovićeve, na nekom masovnijem događaju, nego je Grmoja ciljano, radi privatnog druženja, posjetio Kolopera u njegovoj caffe slastičarnici na šibenskim Vidicima. Vodstvo MOST-a, naime, otprije je poznavalo Kolopera; čini se da su i surađivali, jer je zabilježeno da Boži Petrovu - dok je bio gradonačelnik Metkovića - nije bilo teško potegnuti sve do Šibenika kako bi došao na degustacije slastica Pekare Matkol. Pekare koja je bila upravo u Koloperovu vlasništvu.

Naravno, Grmojin frendovski posjet (budućem) četverostrukom ubojici nije dokaz da je vodstvo MOST-a imalo ikakve veze sa zločinom koji je 2021. potresao našu zemlju. Ni to što je Koloper bio u bližim odnosima s njima nije nikakav dokaz. No citirajmo Grmuljatora:

Sad je jasno! Svi su oni dio iste klike!

PS. Grmuljator je onako sitno zločesto, radi većeg efekta, krivotvorio, izrezao svoj dokaz: na "spornoj" fotki Jandroković se uslikao s čak 5-ero članica i članova HDZ-a. I mi smo izrezali fotku vodstva MOST-a s Koloperom, ali iz posve drugog razloga: na druženje u slastičarnicu bili su doveli i djecu", poručili su HDZ-ovci.