HDZ i DP potpisali koalicijski sporazum: "To se dogodilo na prilično samozatajan način"

Potpisan je koalicijski sporazum između Domovinskog pokreta i HDZ-a, u Vijestima Dnevnika Nove TV u 17h izvijestio je reporter Hrvoje Krešić.

"To se dogodilo na prilično samozatajan način. Iako je bilo najavljeno potpisivanje, ono se na kraju dogodilo u Klubu zastupnika HDZ-a, gdje je stigao predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Domovinskog pokreta", rekao je Krešić.

"Postojala je mogućnost da će se nakon toga čuti neki detalj. Bile su najavljene izjave. Međutim, na kraju ni do toga nije došlo. Plenković je prošao pored kamera i rekao da ćemo sve ekskluzive saznati sutra", dodao je.

Što se tiče saborske procedure, još se raspravlja o budućoj vladi.

"To bi moglo još potrajati, a nakon rasprave zakon o tome ide na potpisivanje predsjedniku Republike. Ako se to dogodio do kraja dana, on u Narodnim novinama može biti objavljen sutra i možemo očekivati da će se potvrditi nova vlada", zaključio je reporter.

