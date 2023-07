Hasanbegović u Sabor donio košarkašku loptu i komentirao kontroverzni HDZ-ov prijedlog: "To vam ni ja ne bih napravio"

"Lopta podsjeća na pozadinu sazivanja ove izvanredne sjednice", pojasnio je zašto je u Sabor donio rekvizit zastupnik Zlatko Hasanbegović. On nije potpisao zahtjev i to iz načelnih razloga.

"Ustav jasno propisuje kako se saziva izvanredna sjednica. To je isključivo nadležnost predsjednika Republike. On sam je rekao da je riječ o presedanu, da to nevoljko čini i u medijima izrekao pravu pozadinu sazivanja te sjednice. To je promaklo svima", rekao je.

Hasanbegović tumači Milanovićeve riječi i slaže se s njima.

"Smisao je današnje sjednice da se pretvori u jednu predstavu, košarkašku utakmicu, da se zabija, ali", i tu radi dramatičnu pauzu te nastavlja: "poručio onima koji sebe vide kao njegov instrument u hrvatskoj politici da se igraju, ali da ništa ne razbiju."

Komentirao i prijedlog Zakona o medijima

Predstavnici Hrvatskog novinarskog društva u petak su, uoči izvanredne sjednice, saborskim zastupnicima dijelili HND-ove primjedbe na radnu verziju budućeg Zakona o medijima te najavili da će se nastaviti boriti za kvalitetan zakon i interese novinarske profesije.

Prema riječima predstavnika njihovih predstavnika, Hrvoja Zovka, Melise Skender i voditeljice programa Ive Borković, koji su zastupnicima dijelili materijale, bivši ministar kulture Hasanbegović, poznat po tome što je "ugušio" neprofitne medije, kazao je, kada su mu uručili primjerke: "To vam ni ja ne bih napravio."