Hrvatski autoklub je u petak oko 17 sati javio o kolonama koje su se stvorile na graničnim prijelazima prema Srbiji i BiH.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci osobna vozila na izlaz su čekala pet sati, a prema Bosni i Hercegovini, najduže se čeka na prijelazu Hrvatska Kostajnica/Bosanska Kostajnica, dva sata, izvijestio je HAK.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima između čvora Sveta Nedelja i naplate Zagreb-Istok u smjeru Lipovca.

Zbog prometnih nesreća vozi se otežano u kolonama uz zastoje između čvora Spačva i naplatne postaje Lipovac te između naplatne postaje i čvora Lipovac u smjeru istoka.

Pred naplatom Lipovac, u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona je oko tri kilometra, a na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije oko četiri.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila kolona na čvoru Jankomir u smjeru Zagreba je četiri kilometra.

Vrlo je gust promet te se vozi usporeno uz zastoje na gradskim prometnicama i obilaznicama, a osobito na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka.

Aktualno stanje na cestama u Hrvatskoj može se pratiti na stranici HAK-a.

Kolnici mokri ili vlažni i skliski

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Gorskom kotaru.

Iz HAK-a mole vozače za strpljenje i pozivaju ih da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak.

Zbog blagdana zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): danas, 23. prosinca, do 23 sata, u subotu, 24. prosinca, od 15 do 23 sata, u nedjelju, 25. prosinca, od 15 do 23 sata, a u ponedjeljak, 26. prosinca, od 14 do 23 sata.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine županijske i lokalne ceste u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Uočen je pas na autocesti A1, između odmorišta Brloška Dubrava i čvora Otočac u smjeru Dubrovnika i vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat.