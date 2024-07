Ponedjeljak je novi vikend, a struka savjetuje kada da krenete na put

Na velike gužve navikli smo se u danima vikenda. No, gužve, kolone i čekanje, prelili su se i na ponedjeljak.

Novi dani za putovanje, prema riječima struke, su utorak i četvrtak.

"Očekivali smo da će u ponedjeljak biti nešto malo manja gužva, ali očito se puno toga poklopilo, pa kao što vidite dosta je jaka gužva", rekao je Matija Cetinić.



Mnogi vozači spremni su na čekanje jer godišnji odmor je pred njima.

"Ne žuri nam se nikuda, idemo na godišnji i kad idemo na godišnji, onda nam se ne žuri. Mi ćemo sada do Međugorja, pa u Cavtat, Crnu Goru, pa možda do Albanije malo ćemo se voziti, i onda samo se odlučili prihvatiti što ide uz to, pa i gužve", racionalan je Marijan Pleško.

Pročitajte i ovo Poginula 17-godišnjakinja Policija utvrđuje detalje strašne nesreće: "Treba utvrditi puno nepoznanica"

Što o svemu kaže struka, pogledajte u videoprilogu novinara Vanje Margetića.

Stanje na cestama tijekom dana

Novinar Dnevnika Nove TV Vanja Margetić o gužvama na cesti uvjerio se i na naplatnoj postaji Lučko.

"Situacija je relativno dobra, vozi se sasvim normalno i nema dužih čekanja. No tijekom dana mogli smo vidjeti da se vikend prebacio i na ponedjeljak. Zaita su bile gužve.

Na ulazak u Zagreb kolona je bila dugačka i do tri kilometra, a na izlazu 2 kilometra. Vozilo se usporeno do Bosiljeva. Struka savjetuje da je najbolje putovati utorkom i četvrtkom.

Trenutno na graničnim prijelazima nema dužih čekanja, no na Jadranskoj je magistrali zabrana zbog vjetra. Vozači su na to navikli kad putuju.

Pročitajte i ovo Objavljena svjedočanstva horora Osmero ljudi izbodeno u Engleskoj, među njima djeca: Policija uhitila 17-godišnjeg napadača

Pročitajte i ovo Nove cijene Od utorka jeftinije gorivo: Vlada utvrdila na telefonskoj sjednici

Pričali smo i s vozačima kojima se uglavnom nigdje ne žuri, a neki su rekli da preferiraju Staru cestu.

Ponedjeljak će očito ući u statistiku jer je prošloga vikenda kroz autoceste prošlo milijun i 41 tisuća vozila, što je za 0,04 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Ponedjejak nije ubrajan u to, ali očito će početi ulaziti od ove godine.

Stručnjaci podsjećaju da je do odredišta najbolje stići najsigurnije", izvijestio je novinar Margetić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.