Blagdan je Svih svetih, dan kada Katolička crkva slavi svece, kao i one koji još nisu kanonizirani. Diljem zemlje građani posjećuju posljednja počivališta svojih najmilijih. Na grobovima ostavljaju cvijeće, pale svijeće i lampione. U tihim molitvama prisjećaju se onih kojih više nema.

Na grobljima su od jutra rijeke ljudi. Red za autobus koji vozi do Mirogoja proteže se preko cijelog Trga bana Jelačića, a gužve se očekuju cijeli dan.

Zagrebačko groblje Mirogoj obišla je i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Na grobove u Aleji poginulih branitelja u Domovinskom ratu položila je po jednu bijelu ružu. Obišla je i grobove hrvatskih velikana.

Diljem Hrvatske prizori su isti - stotine ljudi dolazi na posljednja počivališta svojih najmilijih, tako i na Mirogoju. Očekivano, gužva je još od ranih jutarnjih sati. Jako puno ljudi dolazi autobusima, u obližnjim cvjećarnicama i dalje se kupuju svijeće i cvijeće da se ukrase posljednja počivališta.

I nisu ovdje došli ljudi samo iz Zagreba, stigli su i iz okolnih gradova i mjesta, kažu, tradicionalno na današnji dan obilaze groblja.

Radi lakšeg pristupa grobljima uvedena je posebna regulacija prometa. Promet do Mirogoja zabranjen je do 21 sat svima osim vozilima ZET-a, taksi vozilima i onima s posebnom dozvolom. Mirogoj će biti otvoren do ponoći, a produženo će raditi i ostala gradska groblja diljem Hrvatske.

Tijekom dana su se ovdje održavala misna slavlja, a ono središnje bit će u 16 sati i predvodit će ga kardinal Josip Bozanić.