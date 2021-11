Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja izvijestio je u četvrtak u Saboru da je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću uputio pismo u kojem od njega traži da opozove glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek.

''Zbog činjenice da je DORH okrenuo glavu od istrage malverzacija Gabrijele Žalac i ostalih i da smo ovim uhićenjima od strane europskog javnog tužitelja osramoćeni pred europskim institucijama jer DORH i USKOK nisu odradili svoj posao tražim da Vlada pokrene opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek'', izjavio je Nikola Grmoja.

Glavnu državnu odvjetnicu postavila je Vlada i jedino ona ima mogućnost pokrenuti njezin opoziv, a Sabor bi onda o tome raspravljao i odlučivao, pojasnio je Grmoja i dodao kako bi i sam premijer Plenković trebao dati ostavu.

''S obzirom na ogromnu štetu za hrvatske građane ako se pogledaju sve afere ministara, članova HDZ-a, te s obzirom na to koliko smo najnovijom aferom osramoćeni pred Europom, jedni logičan potez kako bi se zaustavilo urušavanje institucija je ostavka i Andreja Plenkovića'', rekao je Grmoja.

Plenkovićeva "svijetla europska budućnost" sada je ugrožena i nakon ove afere nitko ga neće primiti na bilo kakvu poziciju u europskim institucijama, ocijenio je.

"Ako mu je imao stalo do hrvatskih građana i budućnosti Hrvatske, on bi trebao dati ostavku bez obzira na to što više nema rezervne pozicije", zaključio je Grmoja.