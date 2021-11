Gabrijela Žalac u nekoliko je godina aktivne političke karijere došla od miljenice do uhićenice. Mandat su obilježile afere i sumnje u pogodovanja. Unatoč usrdnom branjenju premijera Andreja Plenkovića, dokazi o kriminalnim radnjama na kraju su bili jači.

Politički uspon Gabrijele Žalac počinje 2016., kada postaje ministrica regionalnog razvoja i EU fondova. Već iduće godine otkrivena je prva afera – posao nabave softvera od 10 milijuna kuna. Taj je posao bez javnog natječaja dodijelila svom poznaniku.

"Mi se poznajemo dugi niz godina, kao i većinu konzultantskih firmi s kojima sam radila. Ne vidim tu ništa sporno. To su stvari koje su normalne", rekla je Žalac u studenom 2017. godine.

Dvije godine kasnije kritike stižu zbog prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno 10-godišnje dijete. Tada je otkriveno da je gotovo tri godine vozila s nevažećom vozačkom. Pred kamerama je i zaplakala.

Hrvatsko novinarsko društvo osudio prijetnje supruga Gabrijele Žalac: ''Upozoravamo na atmosferu linča''

"Za vozačku dozvolu nisam ni znala da mi je istekla. To me uopće ne opravdava", rekla je te dodala: "Jutros sam s premijerom o tome razgovarala i ponudila svoj mandat na raspolaganje."

Premijer ostavku nije prihvatio.

"Ono što je propust s produljenjem vozačke dozvole nije vrsta prekršaja za koji bi ja od nje tražio da napusti Vladu. Ona ostaje ministrica", rekao je Andrej Plenković.

Iz jedne u drugu aferu

Stvari se kompliciraju kada je u dvorištu obiteljske kuće, u koju je danas po nju stigla policija, parkiran luksuzni automobil koji nije navela u imovinskoj kartici. Opravdanje je ministrica potražila rekavši da je u pitanju najam od poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja. Slučajno ili ne, njegova je tvrtka dobila sredstva iz EU fonda.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, otišla je korak dalje u obrani i izjavila da joj podmeće netko iz HDZ-a. Premijer ju je i u tom slučaju štitio.

Pod povećalo javnosti dolaze i unosni poslovi koje je s njezinim ministarstvom potpisala tvrtka Omega software za informatičke usluge. Na kraju, u Plenkovićevoj rekonstrukciji Vlade, Žalac ispada iz križaljke.

Plenković iznenađen uhićenjem ministrice Žalac: ''Ne znam ništa. Presumpcija nevinosti postoji''

Do nje je doveo i krak istrage u aferi Vjetroelektrane, zbog čega ostaje na meti USKOK-a, no on posao nije doveo do kraja - jer uhićenica Žalac postaje po nalogu ureda europskog tužitelja.

