Mostovac Nikola Grmoja, član saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, prokomentirao je što se očekuje na današnjoj pripremnoj sjednici tog tijela. "Mislim da ćemo se danas baviti dinamikom rada povjerenstva. To neće biti lako s obzirom da velike stranke žele diskreditirati jedna drugu, a ne riješiti slučaj Agrokor, što nam treba biti u fokusu.

S obzirom da se najavljuju uhićenja na temelju izvida ne bi bilo loše pozvati Ivicu Todorića da svjedoči prvi.... no kazneni postupak oko Todorića nema veze s povjerenstvom jer ćemo mi pokušati otkriti tko je zakazao i tko je omogućio sve ovo, a nećemo se baviti bilancama", rekao je Grmoja.

Na pitanje koga će pozvati za svjedoke, kazao je: "Mi smo još u travnju podnijeli prijave protiv HANFA-e i HNB-a, svakako trebaju doći čelni ljudi, volio bih vidjeti sve ministre financija, Nikicu Valentića... oni moraju odgovoriti na sva pitanja. Svakako Ramljak i Plenković, jer su se bavili lex Agrokorom i svime nakon njega, i to treba ispitati. Ja ću prvi zahtijevati da se i Božo Petrov pozove za svjedoka, jer je detaljno pisao i govorio, za razliku od drugih koji su izbjegavali odgovore", kazao je Grmoja.

"Mi ćemo propitivati odgovornost Andreja Plenkovića, ako je netko odgovoran onda je to on jer je sam uvlačio ministra Zdravka Marića u probleme. Poslao ga je na sastanak i do danas to nije demantirao. Ne znam o čemu su pričali, nismo ni znali za to do objave u blogu. Ministar to do danas nije demantirao", zaključio je Nikola Grmoja, prenosi N1.