Predsjednik Mosta Božo Petrov, politički tajnik Nikola Grmoja i županijska vijećnica Brodsko-posavske županije Ružica Vukovac u subotu su trebali govorili o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je bio i glavna tema na ViroExpo sajmu.

No, zabranjeno im je održavanje ne samo konferencije za novinare, već i davanje izjava novinarima ispred mjesta gdje se održava sajam ViroExpo.

Grmoja je upozorio kako je nečuveno da HDZ-ova politika ide toliko daleko da zabranjuje davanje izjava na javnom događaju. "Ovo je očito napravljeno po nalogu HDZ-ovih šerifa iz ovog kraja, ministra Tolušića, saborskog zastupnika Josipa Đakića i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina", rekao je Grmoja.

Petrov je, vezano uz temu o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, naglasio kako je taj zakon stupio na snagu prije točno godinu dana, a sada se najvaljuje njegovo predstavljanje.

"Ovaj je zakon donesen zbog jednog jedinog razloga, a to je Agrokor. On je i pisan samo za potrebe Agrokora, jer ni jedan dosadašnji zakon nije imao odredbe koje se odnose na specifičnu situaciju tipičnu upravo za procese u Agrokoru. Radi se o prijenosu ugovora u procesu restrukturiranja, a u slučaju Agrokora to je izvanredna uprava. Omogućilo se strancima da steknu ogromne površine najkvalitetnijeg državnog poljoprivrednog zemljišta koje je desetljećima HDZ davao Todoriću. Čuvanje iluzije o Agrokoru je još jedna dimna bomba koja treba prikriti činjenicu da su u toj priči samo konzultanti profitirali. Most je za to da se poljoprivredno zemljište dodjeljuje onima koji će ga stvarno obrađivati, te da mali poljoprivrednici dobivaju zemljište u zakup pod jednakim uvjetima i cijeni kao poduzeća iz sustava Agrokor", rekao je Petrov.

"Poljoprivredno zemljište presudno za opstanak poljoprivrede"

Ružica Vukovac je istaknula kako je poljoprivredno zemljište presudno za opstanak poljoprivrede, a kako se njime raspolaže vidljivo je kroz broj vlasnika i članova obiteljskih gospodarstava koji su napustili proizvodnju, svoju zemlju, a i u konačnici i domovinu, jer je najveći broj osoba koje su napustile Hrvatsku upravo iz ruralnih područja.

"Maćehinski odnos države prema onim pravim poljoprivrednicima, koji jedino što žele je uspjeti preživjeti od rezultata svoga rada jer u ruralnim područjima i nema drugih resursa. Nakradnim zakonima su stotine hektara zemljišta dodijeljene pojedincima od kojih su se mnogi tek počeli baviti poljoprivredom, a mnogi od njih su birali koje će si table dodijeliti. Danas, desetak godina kasnije, vidljivo je da su sve obitelji koje su ostale bez zemljišta bile prisiljene napustiti selo ali i Hrvatsku. Rijetki uspijevaju održati svoju proizvodnju tako da uzimaju u zakup parcele ne pitajući za udaljenost ili cijenu. Vlada i Ministarstvo kreatori su novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen prije godinu dana, ali se ne primjenjuje", rekla je Vukovac.

Istaknula je kako Ministarstvo poljoprivrede pokazuje da ih nije briga za sudbinu Slavonije. "Stoga, pozivam ministra i sve mjerodavne dužnosnike: 'Nemojte lagati hrvatski narod, hrvatske stočare i poljoprivrednike. Time režete granu na kojoj sjede ne samo naša, nego i vaša djeca!'", naglasila je Vukovac.