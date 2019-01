"Ja ne mogu tvrditi da bi on mene udario, ali bio je vidno nervozan. Govorio mi je 'što si to rekao'. Kolega Bulj je prepriječio put, a kolega Beus me zamolio da se povučem", rekao je Grmoja.

"Ja mislim da uopće nisam prešao granicu. Postavio sam konkretna pitanja, nisam dobio odgovor. Optužio sam ministricu Pejčinović Burić da ne saziva Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s EU. Time krši vladajuću odluku Vlade, a Srbija otvara nova poglavlja. Sasvim je logična kvalifikacija da ministrica radi u interesu srpske vlade", rekao je Mostov Nikola Grmoja komentirajući sinoćnji incident u Saboru s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Grmoja je rekao i kako je Plenković doživio "potpuni potop" na aktualcu.

"Premijer je pokazao da ima staklenu bradu. Mislim da je dobro da je hrvatska javnost vidjela što se krije iza fasade europejca. Pokazao je pravo lice", smatra Grmoja i dodaje da je premijer u srijedu u Saboru bio vidno nerevozan.

"Ja ne mogu tvrditi da bi on mene udario, ali bio je vidno nervozan. Govorio mi je 'što si to rekao'. Kolega Bulj je prepriječio put, a kolega Beus me zamolio da se povučem da ne bi došlo do incidenta. Ja sam se onda maknuo", prepričao je Grmoja.

Osvrnuo se i na ispad ministra Krstičevića koji je na pod bijesno bacio maketu aviona kojeg mu je donio SDP-ov Franko Vidović.

"Ja njega kao čovjeka koji je bio u ratu mogu razumjeti, da netko izgubi živce, ali ono mora biti svjestan da je ministira, mora podnijeti kritiku. Mora odgovarati zastupnicima i građanima, koliko god ga netko provocirao njegov je zadatak da to istpri. Maketu je dobio i premijer. Krstičević nije trebao uzeti maketu, trebao je pustiti Vidovića da je stavi na klupu i time bi sve završilo", rekao je Grmoja za N1.