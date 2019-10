Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin u Hrvatskom saboru komentirao je najave da šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović za Zagreb postaje glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

"Nije mi jasno odakle gospodinu Mikuliću, pored posla koje ima u Državnom inspektoratu - a koji pokriva područje ugostiteljstva, trgovine, rudarstva, građevine - odakle mu vremena za vođenje izbornog stožera", pita se Peđa Grbin.

"Potpuno mi je neprihvatljivo da glavni državni inspektor bude taj koji će odlaziti do potencijalnih donatora i pitati ih želi li donirati kampanju Kolinde Grabar-Kitarović, a kada donator, primjerice, kaže da to ne želi, onda će mu priprijetiti inspekcijom. Je li to način na koji HDZ želi povećati priljev sredstava u kampanju Kolinde Grabar-Kitarović ili o čemu se radi?'', rekao je Grbin.

Apelirao je na vodstvo HDZ-a i Vlade da se odluče hoće li se Mikulić baviti politikom ili će se baviti poslom za koji ga plaćaju građani Hrvatske i voditi državni inspektorat. ''Ali jedno i drugo u normalnoj, uređenoj, demokratskoj državi - ne može'', rekao je Grbin, prenosi N1.

''Ovo mi je potpuno neprihvatljivo. Imamo situaciju da je glavni državni inspektor u Zakonu o državnom inspektorati definiran kao dužnosnik. Već to je, najblaže rečeno, smiješno jer inspekcijski poslovi nisu politički već stručni poslovi. To nisu poslovi koje treba raditi političar. Međutim, u Hrvatskoj ih radi političar i na čelo Državnog inspektorata imenovan je gospodin Mikulić. Ali vidimo da on od politike niti želi, niti može niti hoće pobjeći. Zbog čega je prihvatio obnašati još jednu dužnost, onu voditelja stožera KGK za zagreb i to je meni - potpuno neprihvatljivo", zaključio je SDP-ov zastupnik.