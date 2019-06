Gradsko vijeće Virovitice raspravlja o nestanku više milijuna kuna iz gradskog proračuna i tragičnoj smrti pročelnika gradskog Ureda za gospodarstvo i financije Siniše Palma.

Predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss predsjeda sjednicom Gradskog vijeća na zahtjev oporbenih vijećnika. Poručila je da očekuje odgovore od gradonačelnika Ivice Kirina na čijoj odgovornosti inzistira oporba.

Predsjednici klubova imaju priliku postavljati pitanja i iznositi mišljenja o toj temi bez ograničenog trajanja, a prvi dio aktualnog sata posvećen je samo jednoj temi - slučaju Palm. Traže se odgovori na pitanja gdje je nestalo više milijuna iz gradske blagajne, zašto je Palm počinio samoubojstvo, zašto nije bilo obdukcije...

Gradski vijećnik grada Virovitice, Mostov Darko Lešković za Dnevnik.hr rekao je prije sjednice da će na sjednici gradonačelniku Kirinu postaviti više pitanja: '' Od toga zašto nije napravljena obdukcija, kako to da je u tolikom periodu nestalo toliko novca, a da nitko to nije znao. Dolazimo do situacije da gradonačelnik optužuje pokojnog suradnika da je samo on odgovorna za tu situaciju. Prema nama to nije moguće''.

Lešković napominje da je gradonačelnik politički i moralno odgovoran, ali i kazneno jer nije mogao ne znati s pozicije gradonačelnika što se događa.

Na pitanje kako to da vijećnici nisu znali, Lešković kaže da su dokumenti koji su njima bili dostavljeni bili savršeni i iz njih se nije mogla iščitati pronevjera novca.

Pročelnik Ureda za gospodarstvo i financije Grada Virovitice Siniša Palm nestao je u petak 31. svibnja, udaljivši se s radnog mjesta, a njegovo je tijelo pronađeno 3. lipnja u šumi pokraj rijeke Drave, dvadesetak kilometara od grada.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru izvijestilo je da se radi o samoubojstvu te da nije bilo potrebno izvršiti obdukciju, što je među stručnjacima izazvalo niz prijepora.

Nekoliko sati prije vijesti o tragičnom slučaju gradonačelnik Kirin priopćenjem je izvijestio javnost o "počinjenju kaznenog djela na štetu gradskog proračuna" i otkrio da je podnio kaznenu prijavu.

Dva dana kasnije Kirin se obratio još jednim priopćenjem u kojem je Palma optužio da je bio ovisnik o kockanju.