Gradska skupština podržala Resnik, Tomašević poručio: "Nitko nas u tome neće zaustaviti"

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je nakon višesatne rasprave, i uz oštro protivljenje oporbenih klubova podržala projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb na lokaciji u Resniku.

Riječ je o prijedlogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića o prihvaćanju sažetka "Studije izvedivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije" i podržavanju projekta izgradnje CGO Zagreb na lokaciji u Resniku.

Gradski zastupnici su, uz protivljenje oporbe, prihvatili i Tomaševićev prijedlog odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.

Pročelnica za gospodarstvo Ana Pavičić-Kaselj istaknula je da je razlog raskida ugovora taj što se na lokaciji koja se nalazi pod koncesijom ne može početi ulagati u izgradnju CGO-a te zbog nadogradnje vodoopskrbne mreže i odvodnje otpadnih voda i izgradnje trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda, što se treba financirati iz EU sredstava, a jedan od uvjeta za to je da korisnik bude javni isporučitelj, odnosno Vodoopskrba i odvodnja, a ne privatni koncesionar.

Trošak raskida koncesijskog ugovora kreće se od 38 do 230 milijuna eura

Tomašević je rekao da se trošak raskida koncesijskog ugovora kreće od 38 do 230 milijuna eura, a na to postoje i operativni troškovi.

Računica je da je trošak manji od ostanka u ugovoru gdje bi kroz račune za vodu i kroz proračun građani trebali platiti do kraja isteka koncesijskog ugovora, odnosno do prosinca 2028. 420 milijuna eura. Istaknuo je da će Grad, ako ostane u koncesijskom ugovoru morati iz proračuna platiti investiciju trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda od 94 milijuna eura. Uvjeren je da je odluka o raskidu ugovora u interesu Grada.

Od oporbenih zastupnika jedino je Dejan Kljajić iz stranke Bandić Milan 365 u raspravi najavio da će podržati prijedlog Studije i projekt izgradnje CGO Zagreb jer ostaju dosljedni odluci koju su donijeli s koalicijskim partnerom HDZ-om u prošlom mandatu.

Nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža rekao je kako je katastrofa na odlagalištu otpada Jakuševec u kojem samo pukim slučajem nije došlo do gubitka ljudskog života prenulo Tomaševića da na brzinu proba nešto napraviti, a zapravo da zavara javnost da je počeo nešto rješavati.

HDZ: Naš zeleni gradonačelnik pojma nema što napraviti s otpadom u Zagrebu

A u to da Tomašević CGO može izgraditi do 2028. ne vjeruje HDZ.

"Naš zeleni gradonačelnik pojma nema o tome što napraviti s otpadom u gradu Zagrebu", ustvrdio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a i potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman. Za Studiju izvedivosti kaže da je običan "reciklat" jedne stare studije koja je prepuna netočnih podataka i ne može biti provediva.

Tomašević mu je odgovorio da je Studija usklađena s nacionalnim planom za izgradnju CGO-a koji obavezuje Zagreb da izgradi CGO do 2028. Istaknuo je i da se postrojenje može financirati iz EU fondova ako za to postoji politička volja u Vladi, a ako bude bilo kakvog usporavanja predložit će da to sami financiraju.

Nestranačkom zastupniku Ivici Lovriću odgovorio je da je Zagrebačku županiju pitao da CGO bude u Ivanić-Gradu te su odgovorili da ne žele ni čuti za to, a niti nemaju to u prostornom planu.

Zastupniku Kljajiću zahvalio je na podršci ali i istaknuo da studija nema veze sa studijom pokojnog gradonačelnika Bandića koja je predvidjela spalionicu od 280.000 tona i nije uključivala kompostanu i sortirnicu u Resniku.

Tomašević je poručio da će napraviti CGO u Resniku do 2028. godine i nitko ih neće u tome zaustaviti.