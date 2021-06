Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević stopirao je javnu nabavu u Gradu. Pročelnicima je poslao dokument u kojem navodi da se zbog štednje obustavljaju svi postupci javne nabave te da se zabranjuje pokretanje novih.

''Radi mjera štednje, odnosno smanjenja proračunskih rashoda Grada Zagreba, obavještavaju se sva gradska upravna tijela da se do daljnjega obustavljaju svi postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave koji su u tijeku te se neće pokretati novi postupci javne niti jednostavne nabave.

Iznimno, provodit će se postupci javne i jednostavne nabave u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU-a ili postoji li opravdani i obrazloženi razlog. U tom je slučaju prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika'', piše u dopisu koji je gradonačelnik uputio svim pročelnicima gradskih upravnih tijela.

"Izvješće je pokazalo gubitak od milijardu i 300 milijuna kuna, zatim gubitak od još 80 milijuna kuna, ali to ne pokazuje pravo stanje stvari jer se ne vide potraživanja prema Zagrebačkom Holdingu, ZET-u.... i kada se to uzme u obzir, onda je to višestruko, višestruko veći manjak. Ovo je predizborna godina bilo je dosta troškova i sada se bavimo analizom noćnih tokova na tjednoj i mjesečnoj razini, razgovarat ćemo s Vladom o daljnjim rješenjima", rekao je Tomašević u utorak nakon sastanka s premijerom Plenkovićem.