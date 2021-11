USKOK je u petak odbacio kaznenu prijavu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića protiv svojeg prethodnika, HDZ-ovog Emila Gredičaka te saborskog zastupnika HDZ-a Žarka Tušeka zbog podmićivanja jer, navode u USKOK-u, nisu ostvarena bitna obilježja tog kaznenog djela. Dobili smo komentar Šimunića na odluku USKOK-a.

USKOK je u petak priopćio da je, nakon podnesene Šimunićeve kaznene prijave u kojoj je bilo navedeno kako ga se pokušalo podmititi u zamjenu za davanje podrške HDZ-u u formiranju većine u županijskoj skupštini nakon lokalnih izbora u svibnju 2021. godine, proveo izvide.

Iz USKOK-a ističu kako je razgovor Šimunića i prijavljenih Gredičaka i Tušeka vođen prije raspisivanja lokalnih izbora te da Šimunić nije imao svojstvo vijećnika u županijskoj skupštini, a koje svojstvo je bitno obilježje prijavljenog kaznenog djela.

Odluku USKOK-a za DNEVNIK.hr komentirao je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

"Kakva je to poruka prema svakoj osobi koja prokazuje ovaj koruptivan sustav? Oni kažu da kaznenog djela nije bilo zato što ja nisam bio županijski vijećnik, ali to ne znači da nije bilo koruptivnih radnji", rekao je.

"Situacija je takva kakva je, nevjerojatno je da se ovo dogodilo. Kakva je to poruka svima koji žele prijaviti nekakav kriminal? Ja poštujem institucije, ali stvarno sam razočaran, kakva je moralna poruka ove odluke?", pita se Šimunić.

Na pitanje novinara je li razmišljao o daljnjim koracima vezanim uz ovu temu kaže da - nije.

"Nisam se nadao ovakvoj odluci. Ja ću i dalje raditi svoj posao najbolje što znam i naposljetku mislim - sve ovo što sam našao i nezakonite radnje koje sam našao u svojem gradu potvrđuju kako se to kod nas radi", kazao je Šimunić.

"Kod nas je najlakše krasti, a najteže biti pošten čovjek i to je činjenica. No, tu smo da mijenjamo ovu zemlju, možda jesam razočaran i potresen, ali me ovo neće spriječiti da moje mjesto napravim bolje za život i da se dalje borim protiv ovog katastrofalnog sustava", zaključio je Šimunić.