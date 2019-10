Uz Zadar, u prva tri grada u povlačenju europskog novca su Ludbreg i Križevci. Križevci povlače više od 2 tisuće kuna po stanovniku.

Kada imate dobar plan i marljiv tim onda u tri godine uspijete povući čak 70 milijuna eura. Što se s tim novcem može i kako to utječe na građane objasnio je gradonačelnik Križevaca Mario Rajn. S njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Kako potrošiti te novce i koji su benefiti za građane?

Navedeni iznos je za preko 20 projekata u različitim segmentima društva, od ulaganja u malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo, socijalne programe, turističku infrastrukturu, ruralni razvoj pa preko granične suradnje - sve ono što čini život lokalne zajednice bitno boljim. Ta sredstva zaista mijenjaju izgled jedne manje sredine poput Križevaca.

Radi se i na jednom velikom kapitalnom projektu?

To je Razvojni centar - Tehnološki park. Ima već sada više od 40 stanara. To je prostor gdje se razvijaju male start-up tvrtke, ali isto tako gdje naši obrtnici i mali poduzetnici mogu pronaći prostor za omanje proizvodne pogone. To je sve ono što može donijeti dodatnu vrijednost u grad, a i puniti neposredno lokalni proračun.

Što biste poručili nekima od vaših kolega - načelnicima i gradonačelnicima - koji fondove slabo ili uopće ne koriste?

Sam proces prijave ili općenito prijava prijedloga je kontinuiran proces. I u ovom trenutku moje kolege rade i na projektnim prijedlozima i na samoj projektnoj dokumentaciji iako svi pozivi još nisu niti otvoreni. Dakle, grijeh nečinjenja ne puno veći nego nešto aplicirati pa ne dobiti.

Vrijedi uložiti. Vrijedi uložiti u ljude. One sredine koje su još manje u smislu broja djelatnika uprave mogu koristiti vanjske konzultante, ali svakako treba činiti. U konačnici, u pripremi je nova programska lokacija i već sada treba detaljno razrađivati prjektne prijedloge.

Već drugu godinu ste među najboljima, onda ste i u rangu dobrih europskih gradova?

Tako je. U odnosu na prošlu godinu smo još dodatno razvili neke dodatne programe suradnje. Jedan projekt koji s ponosom najavljujemo za iduće razdoblje je projekt gdje ćemo biti dionici s gradovima Sarajevom, Mariborom, Nišem i Skopljem.

I mali gradovi poput križevaca mogu se nositi s, u konačnici, glavnim gradovima susjednih zemalja, odnosno možemo stati uz isti projekt i u istu rečenicu.

