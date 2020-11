Gradonačelnica Supetra Ivana Marković na Facebooku se požalila na prijetnje koje je dobila i koje je prijavila policiji.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković navodi da je primila prijetnje koje ne može ignorirati i da je događaj prijavila policiji. Na Facebooku je napisala kako stižu prijave protiv nje sa lažne adrese (koja se zove isto kao i lažan profil na fejsu). Te prijave su, navodi, poslane novinarima, banci sa kojom Grad surađuje, raznim inspekcijama, i Povjerenstvu za sukob interesa.

Njezin status sa Facebooka prenosimo u cijelosti:

"Dugi niz mjeseci trpim statuse, omaložavanja i komentare sa lažnih profila, pokušaje da me se prikaže kao moralno upitnu i lošu osobu. Dira se u moju obitelj, majku i oca koji je ozbiljno bolestan što mi posebice teško pada.

Na najružnije načine se piše o mojim kolegama, prijateljima, ali i o ljudima s kojima imam vrlo malo kontakata, što mi je izrazito žao i ovim putem im se samo mogu ispričati što su dovedeni u takvu situaciju.

Radi se o jadnim ljudima koji bi željeli biti neki faktor u politici u našem gradu, ali ne znaju kako. Nemaju inicijative ni ideje i sve im se svodi na ovo što prikazuju na lažnim profilima. To je njihov obraz, njihovo pravo lice i pravo lice onoga što predstavljaju.

Bezidejnost, bezkarakternost, slabost i kukavičluk i ne ostavljaju drugog načina osim skrivanja iza lažnih imena.

Prijave protiv mene sa lažne adrese (koja se zove isto kao i lažan profil na fejsu) poslane su novinarima, banci sa kojom Grad surađuje, raznim inspekcijama, povjerenstvu za sukob interesa. Na isti način pokušavaju se sabotirati gradski projekti, a mene se uhodi i bilježi kada sam otišla na put, s kim i kako sam se vratila. Cijela jedna organizirana akcija.

Ljudi mi prilaze, zgražavaju se nad istim te mi izražavaju potporu. Ja zahvalim i odmahnem rukom da odavno ne čitam sve što se piše. Ali drago mi je da im je stalo.

"Sve radim po zakonu"

Dugo već radim ovaj posao i na većinu stvari se uopće ne osvrćem, ali sama činjenica da radim po zakonu, što je mnogima neshvatljivo, daje mi veliki mir. Ovaj posao nisam pristala raditi da uživam slušati kako me netko zove "gradonačelnice" već jedino i isključivo da mijenjam stvari na bolje! Možda je to nekome utopija, ali za mene je to jednostavno tako.

Svatko može biti dobar ili loš u poslu, može se nekome sviđati ili ne, može pogriješiti, ali uvijek je bitna namjera.

A moja je iskrena i u dobroj vjeri. Od građana sam izabrana da vodim grad na pošten i uzoran način. I to radim svih ovih godina.

U svoja dva mandata sam bila koncentrirana na stvaranje, napredak i na bolje sutra. Stvarati i razvijati nije lako. Potrebno je nevjerojatno puno truda i energije. Onaj tko se bavi ovim ružnim stvarima ne zna što je stvaranje i nikada neće ni znati.

Dvorana, nove jaslice, kompletno uređen vrtić, privezište, gospodarska zona, vatrogasni dom, "Sritna dica-sritan grad", "Zaželi", dječja igrališta, "Smart-city", među top deset gradova u RH po raznim kriterijama, komunalna infrastruktura, nova osnovna škola, bolje sutra to je ono što je moj fokus.

Događaj od petka

Nemam ništa protiv političke borbe i ne bojim se stati pred svoje sugrađane koji će na izborima kazati da li su zadovoljni ili ne. Ali događaj od petka je prešao svaku granicu normalnog. Pretjeralo se! Kad protivnicima nedostaju argumenti i kada su iza vas rezultati onda se primjenjuju najružnije medote.

Prijetnja je nešto što ne mogu ignorirati. Sramota je obračunavati se na ovakve načine! Događaj sam prijavila policiji i vjerujem da će se počinitelja naći. Nakon toga će svima biti jasno o kojim i kakvim se ljudima tu radi.