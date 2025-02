Građani Srbije spremni za 24-satni prosvjed: "Ovog puta ne odustajemo"

Blokade u Novom Sadu. Tisuće studenata i građana cijele Srbije blokiraju tri novosadska mosta u akciji "Tri mosta za tri mjeseca".

"Svim srcem uz studente - promjene su neophodne", rekla je Sanela. "Pokušat ću ostati ovdje 24 sata", poručila je Katarina. "Želimo pravdu, to je jedini motiv, što želimo pravdu, i da isti zakon vrijedi za sve. Nažalost smo došli do toga da je to previše i da već tri mjeseca mora ova borba trajati", rekla je Dražena.



Oblježava se tri mjeseca od smrti 15 osoba u padu nadstrešnice. Iskazuju nezadovoljstvo što za tragediju još nitko nije snosio odgovornost.

Traktori su blokirali prilaz Mostu slobode. Zbog sigurnosti, studenti su apelirali da se ne stoji na mostovima, već na prilazima. U novosadsku blokadu stigle su i stotine motociklista.



"Ovdje sam da podržimo ovo, da ako možemo, da više skinemo s nosa ove s vlasti, da nas ne vrijeđaju više i da nam ne umanjuju inteligenciju", rekao je Vladimir.

Okupili su se građani iz svih dijelova Srbije. Neizostavni su i beogradski studenti koji su iz Bograda stigli pješice. Svi ujedinjeno poručuju - dosta je šutnje!



"Došli smo zato što nam je muka ove korupcije i ovih ološa, bitangi, nepismenih...Naša djeca nisu školarci, oni su kulturna i lijepo odgojena djeca i dosta je", rekla je Tatjana.

"Ja podržavam studente i idem na svaki prosvjed, a pogotovo moja mama", rekli su Marsej i Mona.

Ujedinjeni u željama, na ulice su izašle i cijele obitelji s transparentima. Ima i onih koji su za podršku studentima potegnuli iz drugih zemalja. "Punu podršku dajem, ne samo ja, nego svi mi studenti iz inostranstva", rekla je Tamara iz Slovenije.

U velikom dijelu Novog Sada promet ne funkcionira, a kolone su nepregledne. Na različitim punktovina u više naselja u Novom Sadu građani za prosvjednike pripremaju hranu. Jelovnik raznolik, od suhomesnatih proizvoda, voća, slastica do konkretnih obroka.



"Pripremamo paprikaš, jedno 30 litara, tko naiđe dobrodošao je", rekao je Milan.

Studenti i danas, kao i od samih početaka prosvjeda, pozivaju da sve protekne mirno i bez incidenata. Poručuju ta će bitka trajati sve dok se njihovi zahtjevi - ne ispune.

Prosvjed cijeli dan prati reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Drmić je javila da je kroz dan dolazilo sve više ljudi, a da ukupne brojke još nisu poznate te se još ne zna jesu li nadmašile očekivanja. U 15 sati započela je blokada, poljoprivrednici su blokirali traktorima, a ulice su cijeli dan pune studenata, motociklista i građana iz cijele Srbije.

Prosvjedi protječu mirno te nije zabilježen niti jedan incident.

Prosvjednici su se u 18 sati okupili kod Mosta slobode gdje će prosvjedovati narednih 24 sata. Poručili su: "Ovog puta ne odustajemo, ostajemo ovdje koliko god to bude potrebno do ispunjenja zahtjeva".

Novi Sad slavi dan grada, a sve manifestacije i javna događanja su otkazana.

