Objavili su oglas, javio i obećao pomoć, a onda je uslijedio šok: "Čovjek zna znanje, ne bi nikada posumnjali na njega"

"Pokvario mi se automobil, trebao mi je novi dio, a onda se javio on.", "Ponudio nam je noviji automobil u zamjenu za naš stari i razliku u novcu.", "Stavio sam oglas da kupujem motor za automobil, a on je rekao da mi ga može nabaviti".

Ovako počinju svjedočanstva građana koji su nam se javili jer ih je prevario isti čovjek. Oni s kojima smo razgovarali žive u različitim krajevima Hrvatske, a neke od prevara stare su i šest godina. Sve je prijavljeno policiji, prevarant i dalje "operira" te ga nisu zaustavile ni brojne prijave, pa čak ni sudska presuda.

Jedan od prevarenih građana otvorio je nakon pokušaja prevare Facebook grupu kako bi upozorio ljude na njega, a ona danas okuplja stotinjak ljudi. U komentarima se često opisuju slični scenariji prevare.

A to izgleda tako da netko objavi oglas na društvenoj mreži Facebook koji se odnosi na kupovinu automobila ili nekog dijela za vozilo, a onda se javlja on "koji ga može nabaviti, ali mu je potreban novac unaprijed".

"Već šest godina je prošlo od prevare. Uzeo je novac i obećao noviji automobil u zamjenu za naš stari. Dala sam mu 2500 eura, a još smo platili i procjenu automobila, a novac je išao preko tekućeg računa. Taj automobil koji je obećao nikad nismo dobili, a sreća je da mi nismo potpisali nikakav ugovor da prebacujemo svoj auto na njega", ispričala je ogorčena žena.

Pravdu je odlučila potražiti na sudu, a parnicu je, kaže, i dobila: "Ali on je blokiran i ne možemo se naplatiti. On navodno ne radi nigdje. Ide uokolo i naveliko vara ljude. Meni je žao da prevari druge kao što je mene. Ja znam da te novce nikad neću dobiti, ali želim upozoriti ljude."

DNEVNIK.hr dobio je uvid u ovu presudu zbog ogluhe, kojom se nalaže tuženiku da plati ženi 17.000 kuna, ali i sudske troškove.

Još jedna od prevarenih žena ispričala je kako je ostala 2000 eura.

"Čovjek zna znanje, ne bi nikada posumnjali na njega da je prevarant", priča nam žena koja je muškarcu platila da joj iz inozemstva naruči skupi dio za automobil.

Novac mu je predala, a kada obećano nije dobila, počele su i poruke u kojima je smišljao isprike zbog čega sve kasni. Na kraju joj je rekao u kojoj se trgovini nalazi njezin dio, a onda je uslijedio šok.

"Poludjela sam i tražila ga broj dućana gdje je dio, planirala sam sama otići po njega. Zvala sam taj dućan, a oni su se počeli smijati. Kako je mene bilo sram! Rekli su da se time uopće ne bave, nego prodaju kacige za motore. Tad sam shvatila da sam prevarena", objasnila je.

Facebook grupa, screenshot Foto: Facebook

Nakon toga je pronašla i grupu koja okuplja velik broj ljudi tvrdeći da ih je prevarila ista osoba.

"Ja imam obitelj, mene je strah jer previše volim svoj život i život svog djeteta. Čini mi se da je ovo korupcija koja je malo veća. Ja ne znam s kim je on umrežen jer tome bi se stalo na kraj u bilo kojoj državi, a kako ne u našoj. Policija ima prijavu, ali mi dalje od toga nismo išli. Ja sam taj novac prekrižila, iskreno. Bojim se, zaštitu policije nemamo, jer ako on sve to radi i ima toliko prijava, a ne mogu mu stati na kraj…", zaključuje žena i priznaje da shvaća da je pogriješila kada je lakovjerno prevarantu predala novac.

"Svjedoke imam jer smo primopredaju novca napravili kod mehaničara, pod kamerama je to bilo, ali ništa to nije značio…", dodaje.

Facebook grupa, screenshot Foto: Facebook

Neki od ljudi ipak su uspjeli doći do svog novca.

"Ja sam stavio oglas na Facebooku u jednu grupu da kupujem motor za auto i javio mi se on. Tvrdio je da radi u tvrtki iz Zagreba koja mi može riješiti reparirani motor za 1000 eura. Zvao me, čak je došao i auto pogledati, sve mi je objasnio i pokazao oglas za taj motor na nekoj stranici. Uvjet je bio da mu odmah dam novac", ispričao je muškarac koji je imao neugodno iskustvo s istim prevarantom, kao i žene s kojima smo razgovarali.

Ispočetka mu nije bilo sumnjivo, pristao je i dao mu novac, poslikao je njegovu osobnu…

"I kako su dani prolazili, počelo je izmotavanje - motor je došao, ali oštećen, pa su ga vratili natrag, pa je došao drugi, pa dio nije, pa je u skladištu u Zagrebu, pa nema vozača ili skladištara… i meni je tu pukao film", objašnjava nam.

Sa svim dokazima otišao je na policiju. Policajac je nazvao navodnog prevaranta i objasnio mu što će se dogoditi ako ne vrati novac.

"Nakon neka tri dana mi je ujutro najprije uplatio 300 eura, a kasnije tijekom dana još 700. Meni je srećom vratio novac, jer mislim da se uplašio policije", zaključuje.

Facebook grupa, screenshot Foto: Facebook

"Nikoga nisam htio prevariti"

Nazvali smo i osobu koju naši sugovornici optužuju za prevare i pokušaje prevara.

"Postoji mogućnost da se dogodio nesporazum, pojedinačne stvari se već rješavaju ili su se riješile. Ovako napamet vam niti želim niti mogu nešto reći, morao bih znati o kome se radi i tko što tvrdi. Neke stvari su OK, a neke nisu", rekao je.

Brani se da mnogi ljudi s kojima je dogovarao kupovinu dijelova za automobile nije poštovalo dogovor.

"Jedan od onih koji me optužuju je dobio sve do zadnjeg centa natrag prije nego što je bilo što pokrenuto. Međutim, taj isti nije došao kako je bilo dogovoreno, šest mjeseci nije došao po motor kod mene doma, a onda je sve okrenuo kontra mene i počeo me blatiti, a nije rekao pravu istinu. Novac je dobio četvrti dan nakon što je rekao da neće dovesti auto", ispričao je muškarac kojega veći broj ljudi optužuje za prevare.

"Ja ne bježim da se nekada dogode neke stvari i da neke stvari nisu napravljene kako spada, ali da je sve totalna negativa, to je druga stvar. 99 posto svih dijelova koji su naručeni su došli, a nekada je netko nakon tri ili pet dana rekao da to ne želi. Neke stvari su još dandanas kod mene jer netko nije došao po to. Ja svjesno nikoga nisam išao prevariti, to tvrdim i sad. Ima x ljudi kojima sam ja složio auto i više su nego zadovoljni i sve je prošlo korektno. Uvijek sam htio riješiti problem, ali kad me netko išao optuživati, a onda više nemamo što pričati", objašnjava.

Priznaje da ga je zbog sličnih prijava kontaktirala policija, ali i da je više puta bio na sudu zbog optužbi za prevare: "Imam i dvije pravomoćne presude kojom je sud sve optužbe o prevari odbio."

Policija upozorava na prevare

Policija zbog zaštite podataka ne može otkriti ima li i koliko ovaj prevarant prijava građana, kao ni status istih, ali upozoravaju građane da se čuvaju prevara na društvenim mrežama.

"Možemo reći da po zaprimanju prijave za kazneno djelo pa tako i kazneno djelo prijevare policijski službenici poduzimaju sve mjere i radnje radi utvrđivanja počinitelja i podnošenja kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu", odgovorili su iz MUP-a.

Policija apelira na građane da budu oprezni prilikom internetske kupnje, da ne uplaćuju novac unaprijed nepoznatim osobama te da koriste provjerene platforme i sigurnije načine plaćanja.