Dnevnik Nove TV u akciji s inspektorima: Pogledajte gdje su aktivni ovih dana i što im je meta

S dolaskom ljeta krenule su i pojačane akcije Državnog inspektorata. Iz Pule se javila reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar. U cijeloj Hrvatskoj u utorak je na terenu bilo više od 200 inspektora, veći dio njih bio je na jadranskoj obali. Ovo je vrijeme kada se rade veće i koordinirane akcije.

Što će se kontrolirati određuje se analizom svih nadzora koje su se obavili posljednjih nekoliko godina – naglasak ove godine je legalitet rada, ispravnost hrane i ispravnost vode u bazenu. U utorak je na meti bila zapadna obala istre, a Nova TV je s njima bila na terenu.

Dvadeset i pet državnih inspektora u utorak je u koordiniranoj akciji češljalo Istru. U okolici Poreča na meti - sve – od rada na crno, zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, pa do bazena.

"Gledali smo sredstvo s kojom se provodi dezinfekcija vode. Radi li se korekcija vrijednosti, gledali smo prati li subjekt sam klor i pH vrijednosti. Osim toga, tražili smo ih i ručna mjerenja i analize bazenske vode“, rekla je Kristina Vuljanić, sanitarni inspektor državnog inspektorata.

Porast broja bazena za više od 20 osoba stavio ih je ove godine u fokus nadzora.

"U ovoj akciji ćemo pregledavati i materijali od kojih je bazen i okolina postavljena, protu klizne pločice, da nemaju materijale koji se ne mogu dezinficirati“, rekla je Vuljanić.

U prosjeku 15 posto kontroliranih imaju neke nedostatke. Ovaj današnji – siguran je za kupanje.

"Svaki bazen ima možda neki problem. Okupamo se odmah nakon i za sada je sve u redu. Osjećamo se sigurno, pogotovo sad kad kažete da je čisto", rekao je Suad iz Danske.

No, nisu bili sretni oni kojima je građevinska inspekcija došla u kontrolu. U ovom dijelu grada Umaga, na 250 metara od mora, oznaku za rušenje ima 124 objekta. Ipak, velik dio sam je odradio rušenje.

"Uklonili smo mjesec ranije prikolicu i krov“, rekao je Andraš iz Slovenije.

Od travnja 2019. Inspektorat je u Istri srušio 296 ilegalnih građevina.

"Mora se negdje početi, dakle, postupci sami dok dođete do izvršenja su vrlo kompleksni. Vi znate da s druge strane ilegalni graditelji uzimaju odvjetnike i moramo paziti na svaki korak. Sve ono do sada što smo doveli do faze da možemo realizirati smo realizirali“, rekao je Andrija Mikulić iz Glavnog državnog inspektorata.



Sve inspekcije državnog inspektorata pojačano će raditi do 31. kolovoza. Po potrebi i duže, sve će ovisiti o stanju na terenu. Nakon Istre pod povećalom ovih dana biti će otoci.

